Momentul în care luptătorii ucraineni s-au predat la Azovstal. Imagini dramatice

Cei 265 de militari baricadați în combinatul siderurgic Azovstal, ultimul bastion al rezistenţei ucrainene la Mariupol, s-au predat forţelor ruse şi s-au declarat prizonieri, a anunțat, marţi, Ministerul rus al Apărării. Oficialii ruși au dat publicităţii un filmuleţ cu aceştia, iar imaginile sunt dramatice.

Aceste imagini arată momentele în care luptătorii ucraineni din Azovstal se predau armatei ruse. Clipurile postate pe rețelele sociale dezvăluie că soldații ultimei redute din Mariupol sunt răniți. În unul dintre videoclipuri, filmat cu o dronă, se vede cum soldații ucraineni ies la lumină, ducând răniți întinși pe tărgi. Alții încep să fie percheziționați de forțe pro-ruse din Donețk, în timp ce victimele sunt urcate în autobuze.

The leaving of the #Ukrainian military from #Azovstal.

Heroes 💙💛 pic.twitter.com/0gWWYL4Z28

— NEXTA (@nexta_tv) May 17, 2022