Armata rusă ar fi atacat cu fosfor combinatul Azovstal, după victoria Ucrainei la Eurovision 2022. Mesajul scris pe bombe

Ucraina acuză Rusia că a lansat bombe cu fosfor asupra combinatului siderurgic Azovstal din Mariupol, după victoria la Eurovision 2022. „Iadul a venit pe pământ. La Azovstal”, a transmis, duminică, Petro Andriuşcenko, deputat în consiliul oraşului, pe Telegram. Acesta a postat o înregistrare video cu presupusul atac, în care se observă şi un foc de artilerie.

Atacurile cu fosfor sunt bombe incendiare, care se aprind la contactul cu oxigenul şi provoacă pagube uriașe. Utilizarea lor este strict interzisă de către legislaţia internaţională în zonele populate. Cu toate acestea, armata rusă ar fi atacat cu astfel de dispozitive oțelăria Azovstal din Mariupol. Acestea au o temperatură de combustie în jur de 2,000-2,500 de grade Celsius, făcând ca focul să fie „aproape imposibil de oprit”, a adăugat oficialul ucrainean.

Potrivit deputatului Petro Andreuşcenko, bombele sunt inscripționate cu mesaje ce fac trimitere la câştigarea Eurovisionului de către Ucraina, concurs care s-a desfăşurat la Torino, în Italia. Deși sursa imaginilor este neclară, se presupune că pe aceste dispozitive se poate citi „Kalush, cum ai cerut! Pentru Azovstal”, datat 14 mai.

Inscripţiile de pe bombele rușilor ar fi o referire la afirmaţiile solistului Orchestrei Kalush, care a lansat un apel de pe scena de la Torino, după ce a câştigat concursul muzical. Federația Rusă a fost exclusă din competiție, din cauza războiului declanşat asupra Ucrainei.

Vicepremierul ucrainean Irina Vereşciuk susține că în interiorul combinatului Azovstal mai sunt circa 1.000 de combatanţi, dintre care jumătate sunt răniţi. Sursele de la Moscova vorbesc despre circa 2.500 de luptători ucraineni şi mercenari străini. Kievul a propus eliberarea unor prizonieri de război ruşi în schimbul răniţilor din Azovstal.

Între timp, partidele care sprijină agresiunea rusă urmează să fie interzise în Ucraina, după ce preşedintele Volodimir Zelenski a semnat o lege în acest sens, votată la începutul lunii mai în Parlament. Sunt vizate formațiunile politice care justifică sau neagă războiul asupra Ucrainei, început în 24 februarie. Guvernul de la Kiev a blocat, în luna martie, activitatea a peste 10 partide care se presupunea că aveau legături cu Moscova. Noul decret urmează să intre în vigoare la o zi după publicarea sa oficială.

Peter Andriuschenko, adviser to the mayor of #Mariupol, published a video which seems to show the use of phosphorus bombs in #Azovstal. pic.twitter.com/bArzI5sQBd

— NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2022