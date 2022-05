Mesajul controversat al comandantul Batalionului Azov, după evacuarea de la Azovstal: „Războiul este o artă, nu o știință

„Întotdeauna există riscuri când comanzi o unitate. În război nu există planuri și operațiuni complet sigure. Cel mai important lucru este să înțelegi dacă ai luat în calcul toate riscurile, dacă există un plan B, dacă ești complet pregătit să respecți planul, care trebuie să combine îndeplinirea misiunii cu protejarea la maximum a vieții și sănătății oamenilor. Poate de aceea războiul este o artă, nu o știință, când ai îndeplinit misiunea și ai salvat cât mai mulți oameni posibil. Acesta este cel mai înalt nivel de comandă și control. În special atunci când decizia ta primește aprobarea superiorilor. Glorie Ucrainei!”, a spus Denis Prokopenko în mesajul înregistrat.

Azovstal: new details.

As it turned out, the seriously wounded were evacuated from the basements of Azovstal.

It was not a surrender, as it was presented by the Russian media.

It was an exchange of seriously wounded Ukrainian soldiers for Russian prisoners of war. pic.twitter.com/UNUX7hGznS

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) May 16, 2022