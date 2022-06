Moment bizar la G7. Macron l-a întrerupt pe Biden ca să îi vorbească despre petrol, în fața jurnaliștilor

Camerele de luat vederi au surprins momentul în care președintele francez Emmanuel Macron l-a întrerupt luni pe președintele Joe Biden pentru a-și exprima îndoiala că Arabia Saudită și-ar putea crește capacitatea de producție de petrol. Incidentul a avut loc în timp ce liderii celor mai bogate națiuni din lume s-au reunit pentru summitul G7 în Alpii germani, unde războiul actual al Rusiei în Ucraina a fost pe primul loc pe ordinea de zi.

Macron părea să-i spună lui Biden că șeicul Mohammed bin Zayed Al Nahyan, liderul Emiratelor Arabe Unite (EAU), i-a spus că atât Emiratele Arabe Unite, cât și Arabia Saudită nu pot crește substanțial producția de petrol.

În acest moment, consilierul lui Biden i-a făcut semn lui Macron că jurnaliștii sunt cu ochii pe ei și tot ceea ce spune este filmat.

Ministrul Energiei din Emirate a scris pe Twitter:

Aceste țări fuseseră considerate singurele două din Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) cu capacitate de rezervă pentru a crește livrările globale care ar putea duce la scăderea prețurilor.

Ministrul Energiei din Emiratele Arabe Unite, Suhail Al Mazrouei, a declarat că producția de petrol a Emiratelor Arabe Unite este aproape de capacitatea maximă, pe baza bazei actuale de producție OPEC+, care este de 3,168 milioane de barili pe zi.

Casa Albă a fost contactată pentru comentarii. Oficialii francezi și saudiți au fost, de asemenea, contactați pentru comentarii.

Costul petrolului a început să crească din cauza penuriei de aprovizionare și a recuperării cererii în urma pandemiei COVID-19.

Invazia Rusiei în Ucraina la sfârșitul lunii februarie a determinat creșterea prețului petrolului, iar prețul benzinei a crescut în tandem și a atins un nivel record în SUA în luna iunie.

Alianța națiunilor producătoare de petrol a crescut producția, dar nu suficient de repede pentru a reduce prețurile.

Imagine what will happen if there’s no spare capacity! Here we have Macron exited to report his misinterpreted tidbit to Biden who also doesn’t seem to understand what’s going on. #OOTT pic.twitter.com/kskCplLrya

— Amena Bakr (@Amena__Bakr) June 27, 2022