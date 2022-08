Moderna dă în judecată Pfizer și BioNTech. Compania spune că tehnologia vaccinului covid-19 i-a fost furată

Moderna a declarat vineri că va da în judecată Pfizer și BioNTech pentru copierea „tehnologiei revoluționare” din spatele vaccinului său Covid-19, punând astfel bazele unei confruntări juridice între rivalii farmaceutici din spatele unora dintre cele mai bine vândute vaccinuri folosite pentru combaterea pandemiei.

Compania a declarat că va solicita daune-interese de la rivalii săi pentru că ar fi încălcat mai multe brevete care protejează platforma tehnologică ARN mesager a Moderna și care au fost esențiale pentru dezvoltarea vaccinului Covid, inclusiv unul legat de modificările chimice care permit ARNm să intre în corpul uman fără a provoca reacții imunitare nedorite.

Moderna a declarat că nu va încerca să blocheze vaccinul BioNTech/Pfizer de pe piață și nici nu va solicita un ordin judecătoresc împotriva vânzărilor viitoare, datorită rolului de salvare a vieții pe care îl joacă în pandemie.

Dar a declarat că se așteaptă ca rivali precum Pfizer și BioNTech să îi respecte proprietatea intelectuală și că va căuta să aplice aceste drepturi legale prin procese în instanțele din SUA și Germania.

„Am intentat aceste procese pentru a proteja platforma tehnologică inovatoare de ARNm pe care am creat-o, în a cărei creare am investit miliarde de dolari și pe care am brevetat-o în deceniul care a precedat pandemia Covid-19”, a declarat Stéphane Bancel, directorul executiv al Moderna.