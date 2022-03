Mișcările de trupe din Kiev sunt o repoziționare, nu o retragere, conform Pentagonului

Departamentul Apărării a avertizat că, deși „un număr mic” de forțe ruse s-au îndepărtat de la Kiev „în ultima zi sau cam așa ceva”, Rusia poate încă aplica „brutalitate masivă” țării, inclusiv capitalei. „Credem că aceasta este o repoziționare, nu o retragere reală și că toți ar trebui să fim pregătiți și să fim atenți la o ofensivă majoră împotriva altor zone ale Ucrainei. Nu înseamnă că amenințarea la adresa Kievului s-a terminat”, a declarat secretarul de presă al Pentagonului, John Kirby.

Kirby a mai menționat că numărul forțelor ruse care se îndepărtează din capitala Ucrainei „nu este nici pe departe aproape de majoritatea celor pe care le-au organizat împotriva Kievului” și că Rusia a continuat atacurile aeriene împotriva orașului „chiar și astăzi”.

Kirby a spus că forțele ruse de repoziționare se deplasează „mai spre nord”, dar că este „prea devreme pentru a spune” unde este destinația lor finală.

“Nobody should be fooling ourselves by the Kremlin’s now recent claim”

