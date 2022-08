Ministrul Energiei, asigurări pentru românii îngrijorați de facturile uriașe la iarnă: „Nimeni nu va plăti peste plafon.”  

Virgil Popescu, ministrul Energiei, a dat asigurări că niciun român nu va plăti peste plafon, cu privire la facturile la curent și gaze. El a explicat că plafonarea va funcționa și în această iarnă și că facturile nu vor crește.

El a explicat că nu vor crește facturile și că plafonul va fi valabil și în această iarnă, astfel încât oamenii să nu plătească facturi uriașe la curent și gaze.

„Vă asigur că Ministerul Energiei ştie ce are de făcut. Dacă există acest plafon, e clar că nimeni nu va plăti peste acest plafon. E logic acest lucru, iar taxele şi impozitele pe zona de gaze naturale sunt foarte mari pentru depăşirea unui anumit preţ.

Când vom finaliza toate modificările la Ordonanţa 27, au fost multe dispute legate de acest impact bugetar, am văzut 40 de mliarde, am văzut 20 de miliarde, ulterior am văzut şi 16 miliarde, dar am văzut şi declaraţia liderilor politici, care au zis aşa: tot ce trebuie să plătească bugetul României, va plăti.

Schema refăcută şi recalibrată de ANRE s-a redus de la acel 40 de miliarde la 20 de miliarde şi ulterior la 16 miliarde. Asta a fost estimarea ANRE”, a declarat Virgil Popescu, ministrul Energiei.