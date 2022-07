Ministrul Bode anunță o victorie pentru România și o lovitură pentru Rusia: „Am fost scoși de pe lista neagră a SUA”

România a fost scoasă de pe lista de supraveghere a Departamentului de Stat al Statelor Unite, în urma publicării raportului anual privind traficul de persoane, a anunțat, marți, ministrul de Interne, Lucian Bode. Analiza „conturează o imagine favorabilă a activităților anti-trafic și evidențiază progresele pe care România le-a făcut în ultimul an. Sistemul anti-trafic de persoane din România este unul funcțional, capabil să ofere un răspuns adecvat acestui tip de criminalitate”, a subliniat oficialul MAI.

Vești excelente pentru România, în urma publicării raportului anual privind traficul de persoane de către Departamentul de Stat al SUA. Ministrul Afacerilor de Interne, Lucian Bode, a transmis că țara noastră a fost scoasă de pe „lista neagră” a Statelor Unite. În schimb, Washington a plasat Rusia în topul statelor angajate în trafic de persoane şi în recrutarea de copii soldaţi.

„Nu am vrut să cred nicio clipă în scenariul în care România ar fi fost retrogradată, deoarece avem structuri, legislație, strategii, planuri de acțiune și linii de finanțare dedicate pe care am început deja să le utilizăm mai eficient și mai aplicat în prevenirea și combaterea acestui fenomen. Eforturile noastre din ultimul an nu au vizat doar să răspundă recomandărilor Departamentului de Stat, ci sunt o expresie a angajamentului evident al României pentru combaterea acestui flagel”, a explicat Bode.