Mihai Tudose cere demisia unui ministru din Guvernul României: „Ajunge!”

Fostul premier Mihai Tudose, actualmente vicepreședinte PSD, susține că ministrul UDMR al Mediului, Tanczos Barna, trebuie să plece din Guvernul Ciucă. Politicianul social-democrat lansează acuzații grave la adresa colegului de coaliție și spune că ar fi cazul să-și dea demisia. Acesta are o explicație pentru solicitarea făcută.

Mihai Tudose (PSD) a explicat, în cadrul unei apariții TV, că ministrul UDMR al Mediului, Tanczos Barna, „și-a dat demisia” în momentul în care nu a vorbit în limba română cu reprezentanții unui ONG.

Reamintim că Organizația „Declic” a organizat o acţiune de protest faţă de ministrul Mediului, Tanczos Barna, pe care îl acuză că ia decizii care duc la distrugerea pădurilor din parcurile naţionale şi că este un promotor al exploatărilor forestiere. Reprezentanții ONG-ului au dus „Caravana Ruşinii” în județul Harghita, în orașul natal al oficialului UDMR, unde l-au întâlnit pe ministru și au avut un schimb de replici cu acesta. Inițial, Tanczos Barna s-a adresat celor de la Declic în limba maghiară.

În urma acestui episod, vicepreședintele PSD a răbufnit la adresa ministrului Mediului, acuzându-l că a luat „la misto niste protestatari”. Europarlamentarul Mihai Tudose susține că decizia lui Tanczos Barna de a vorbi în maghiară într-un dialog cu reprezentanții Declic reprezintă „o demisie din calitățile oficiale” și că „statul român trebuia să-și facă treaba și să ia act de această demisie”, relatează G4media.

„Eu asta am inteles din dialogul respectiv, ca domnul si-a dat demisia, cred ca asta le spunea celor care il intrebau ceva. Eu asa am inteles. Lasand gluma la o parte, cand esti demnitar al statului roman, pe orice pozitie, mai ales reprezentand Guvernul Romaniei, sa vorbesti in alta limba, luand la misto efectiv niste protestatari, niste oameni curiosi (…) eu inteleg ca nu mai trebuie sa-si dea demisia, si-a dat-o, doar prim-ministrul ar mai trebui sa….O sa ridic problema si la nivel de partid, nu se poate, adica lucrurile au niste limite”, a spus Mihai Tudose la Antena 3.