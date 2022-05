Mega-incendiu de pădure în SUA. Flăcările uriașe amenință orașul Las Vegas

Un incendiu de pădure, alimentat de seceta din nordul statului american New Mexico, a căpătat proporţii uriașe, întinzându-se pe o suprafață de 400 de kilometri pătrați. Peste 1000 de pompieri luptă să țină în frâu focul, dar se pare că este scăpat de sub control. Norul imens de fum și foc se vede de la mare depărtare și amenință mai multe orașe, inclusiv Las Vegas.

Autoritățile locale avertizează că există riscul real ca acest mega-incendiu să-şi dubleze dimensiunea. Populația din zonă a fost solicitată să plece imediat. Favorizat de vânturile puternice de primăvară, incendiul din Canionul Calf este, de departe, cel mai mare şi mai distructiv dintre cele care fac ravagii în SUA.

Peste 1.000 de pompieri, susținuți de buldozere și avioane, intervin la cel mai mare incendiu din Statele Unite, după ce vânturile puternice l-au împins și mai aproape de comunitățile din nordul statului New Mexico. Lângă Santa Fe, flăcările au pârjolit sute de proprietăţi și au dus la mii de evacuări. Sâmbătă, focul era la câțiva kilometri distanță de oraşul Las Vegas.

În Nebraska, autoritățile au declarat, săptămâna trecută, că incendiile cauzate de vânt, care au măturat anumite părți ale statului, au ucis un om și au rănit cel puțin 11 pompieri.

Guvernatorul statului New Mexico, Michelle Lujan Grisham, le-a cerut oamenilor să respecte ordinele de evacuare. Focul se întinde deja pe 100.000 de acri și există motive de îngrijorare că și-ar dubla dimensiunea. În ultimele 24 de ore, flăcările s-au extins cu aproximativ 50%! Populația din Las Vegas s-a trezit cu bucăţi de lemn carbonizat acoperind oraşul.

Cenușa purtată de vânt a căzut în Las Vegas, cu o populație de aproximativ 13.000 de oameni. Echipele de intervenție încearcă să împiedice focul să se apropie, a declarat Mike Johnson, purtător de cuvânt al echipei de management al incendiilor.

Mai multe zone sunt acum în stare de evacuare obligatorie, pe fondul creșterii rapide a incendiului. Oficialii din San Miguel și Mora au avertizat că „situația emergentă rămâne extrem de gravă”.

Incendiile se propagă repede în această perioadă a anului, în special în sud-vestul SUA, din cauza temperaturilor ridicate și a lemnului foarte uscat. Mai mult de două treimi din New Mexico se confruntă acum cu secetă extremă, în timp ce suprafața afectată de lipsa precipitațiilor și-a dublat dimensiunea în ultima săptămână, cuprinzând mai mult de 15% din stat.

US, NEW MEXICO: LARGEST U.S. WILDFIRE „CALF CANYON FIRE" RAGES OUT OF CONTROL! Calf Canyon fire make a significant push today towards Las Vegas City in New Mexico.

April 30, 2022