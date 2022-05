Mașinile la mâna a doua, mai scumpe decât cele noi de același tip, în România: explicația din spatele situației ciudate

Livrările de autoturisme noi întârzie foarte mult din cauza crizei semiconductoarelor, iar această situație a dus la realitatea îngrijorătoare de a avea prețuri mai mari la mașinile vechi, comparativ cu cele noi de același tip.

În 2022, programele Rabla Clasic și Rabla Plus vor suferi mai multe modificări, în interesul producătorilor și dealerilor. Schimbărilor vor veni ca o consecință a întârzierii semnificative pe partea livrărilor de autoturisme noi. Câteva dintre particularitățile modificărilor au fost confirmate de ministrul Mediului, Tanczos Barna. Același oficial a insistat pe faptul că ne aflăm în situația fără precedent ca o mașină veche să fie mai scumpă decât una nouă pentru simplul fapt că cea veche există, o poți cumpăra. Cea nou s-ar putea să ajungă la tine chiar și după 6 luni, 9 luni, în funcție de ce noroc ai și ce criză mai urmează.

Piața auto din România, mai complicată decât de obicei

„Pe piața auto sunt mari probleme. Nu se mai asigură niciun termen de livrare. Mașinile noi se aduc din ce în ce mai greu. Avem probleme și în ceea ce privește programele Rabla Clasic și Rabla Plus. Aproape săptămânal au loc discuții între reprezentanții dealerilor și ai producătorilor și AFM pentru a modela, opera schimbări în programele Rabla Clasic și Rabla Plus, în interesul producătorilor autohtoni și al dealerilor. Din păcate s-a ajuns în situații hilare: mașinile second hand să fie mai scumpe decât cele noi, la anumite mărci și modele, pentru că industria nu mai poate livra mașini noi”, a declarat ministrul într-o conferință.

Dincolo de detaliile de fond, România se află într-o situație foarte complicată și din cauza presiunii venite de la Bruxelles, prin PNRR. Nu de alta, dar aproximativ 250.000 de autoturisme mai vechi de 15 ani trebuie să iasă de pe străzi până în 2026 pentru ca țara noastră să primească fonduri pentru autostrăzi.