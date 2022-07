Marcel Ciolacu vorbește despre candidatura la președinția României: „Statutul PSD trebuie modificat”

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat, miercuri, la informația potrivit căreia actualul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană, ar intenționa să candideze la alegerile prezidențiale din România (2024). Întrebat dacă ar putea fi opțiunea social-democraților pentru fotoliul de la Cotroceni, politicianul a evitat să dea un răspuns concret, spunând că în partidul său „trebuie să aibă loc o competiție internă”.

Cutuma potrivit căreia șeful PSD este automat şi candidatul la preşedinţia României a luat sfârşit, iar statutul formaţiunii va fi schimbat, astfel încât acesta să nu mai fie ales de un număr restrâns de membri, a anunțat Marcel Ciolacu.

„Haideţi să vedem în primul rând priorităţile românilor, ale coaliţiei, ale Ministerului Agriculturii. Eu ştiu că alegeri avem peste vreo doi ani şi avem timp să stăm de vorbă de aceste alegeri. În interiorul PSD nu s-a luat nicio decizie şi îmi menţin părerea, mai ales că astăzi am declanşat alegeri, fiindcă am constatat că de mult timp n-a mai fost niciun congres ordinar în PSD şi am declanşat alegeri în peste jumătate din organizaţii, de jos în sus, până la conferinţă judeţeană.

Îmi menţin părerea că statutul PSD trebuie modificat şi cine va fi candidatul pentru funcţia de preşedinte al României trebuie ales de baza partidului, nu de un număr limitat de oameni, care, chiar dacă suntem reprezentativi, nu cred că este abordarea corectă, ci trebuie să aibă loc o competiţie internă pentru această desemnare”, a explicat Ciolacu, la finalul Comitetului Politic Naţional al PSD.