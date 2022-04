Majel Barrett-Roddenberry, „bunica” asistenților Siri și Alexa: povestea de viață a actriței care a dat vocea computerizată din Star Trek

Pentru fanii „Star Trek”, din anii ’90, nu existau cuvinte mai palpitante decât cele de la începutul fiecărui episod, în parte. Poate doar vocea computerizată oferită de Majel Barrett-Roddenberry. Actrița avea să devină „bunica” neoficială a asistenților vocali de astăzi, Siri sau Alexa.

„The Next Generation”, „Deep Space Nine” sau „Voyager”, iată doar câteva dintre seriile Star Trek în care la absolut orice comandă vocală răspunde vocea „Primei Doamne” a Star Trek-ului, Majel Barrett-Roddenberry. Ea este soția creatorului francizei, Gene Roddenberry, și a reprezentat, în egală măsură, o parte omniprezentă a serialului.

Barrett, care a murit în 2008, ar fi împlinit 90 de ani în acest an, iar acum face parte din expoziția „Gene Roddenberry: Sci-Fi Visionary”, de la Muzeul Comic-Con, din San Diego, ce va putea vizitată până pe 9 iunie 2022.

În cadrul acestei expoziții pot fi văzute costumele extravagante pe care Majel Barrett-Roddenberry le-a purtat atunci când a interpretat personajul Lwaxana Troi (mama Deannei Troi), în „Next Generation”.

De altfel, două dintre personajele pe care le-a creat nemuritoarea Majel revin pe micul ecran, în data de 5 mai, odată cu lansarea „Star Trek: Strange New Worlds” pe Paramount+.

Majel Barrett-Roddenberry, bunica neoficială a asistentului vocal Alexa

Se poate spune că moștenirea lui Barrett-Roddenberry este mult mai profundă de atât: ea stat drept inspirație pentru construirea tehnologiei asistentului vocal personal, de la Amazon care, înainte să fie redenumit Alexa, a purtat numele de Majel, în stadiul său de prototip.

Dacă ar fi trăit, probabil că Majel ar fi fost extrem de bucuroasă să știe asta, de vreme ce, în „Original Series”, actriței nu i s-a permis să continue să joace rolul secundului căpitanului, fapt care a întristat-o teribil, la vremea respectivă. Motivul este unul lesne de înțeles: rigorile acelor timpuri nu aveau cum să permită unei femei să joace un astfel de rol. Cu toate astea, Majel Barrett-Roddenberry a fost „răzbunată”, întrucât, la scurt timp, în serial și-a făcut apariția locotenentul Uhura care, pe lângă faptul că e femeie, este și de culoare.

În episodul pilot din seria anilor ’60”, intitulat „The Cage”, actrița a jucat rolul secundului copitanului Christopher Pike. NBC respins fără apel acel pilot, în februarie 1965, motivația având la bază faptul că rolul era interpretat de Majel Barrett-Roddenberry, o femeie.

„Ei au crezut că o femeie într-o funcție de comandă nu ar fi cu adevărat credibilă, cred, la momentul respectiv, sau cel puțin acceptată de publicul larg”, a declarat Rod Roddenberry, fiul lui Barrett-Roddenberry, într-un interviu acordat IndieWire. Ulterior, rețeaua i-a permis să revină, însă într-un rol complet diferit, ca asistentă Christine Chapel.

„A fost o mare dezamăgire pentru ea”, a spus Rod Roddenberry, adăugând că reprezentanții NBC nu au fost, la vremea respectivă, prea fericiți nici cu personajul Spock, interpretat de Leonard Nimoy. „Tatăl meu avea o poveste drăguță pe care o spunea, mai în glumă, mai în serios: că a luptat pentru a-l păstra Spock și s-a căsătorit Majel. Puțin șovinist acest banc, dar asta era perioada și ăstea erau glumele”.

Barrett-Roddenberry s-a căsătorit cu Gene Roddenberry în 1969, după încheierea „The Original Series”

Gene Roddenberry a găsit, ulterior, încă un rol pentru viitoare sa soție: unul care avea să devină cu adevărat iconic pentru Star Trek-ul următoarelor patru decenii. „Presupun că, din moment ce tatăl meu i-a luat rolul ofițerului secund, a făcut tot ce a putut pentru a-i oferi cât mai multe roluri, pentru a o menține fericită”, a mai spus Rod Roddenberry. „Dar acestea sunt pure speculații din partea mea”, a continuat fiul lui Gene.

Cu toate că în „Original Series”, din anii ’60, ea a jucat rolul unui computer cu o voce ușor „pițigăiată” (glumindu-se pe seama ei că ar putea să spargă miezul warp cu vocea ei), în „The Next Generation” și „Deep Space Nine”, pe măsură ce Barrett-Roddenberry a îmbtrânit și i s-a îngroșat vocea, a abordat o expresivitate mai relaxată care a făcut-o să semene mai mult cu un asistent personal și mai puțin cu robot fără viață: un fel de creier electronic, asemenea Alexa sau Siri.

„Am vorbit cu ea despre cât de reconoscibilă îi este vocea”, a mai spus fiul actriței. „Mi-aș fi dorit ca ori de câte ori mergi la un bancomat să auzi vocea ei, spre exemplu. Așa că am chemat o echipă audio profesionistă și i-am înregistrat vocea. Și ceea ce am încercat să facem a fost să obținem totul din punct de vedere fonetic de la ea, precum și câteva fraze cheie din Star Trek. Am făcut toate acestea în ideea că vom aborda o companie de tehnologie, pentru că ceea ce s-a întâmplat este că atunci când Amazon, Google și Apple au început să iasă cu Alexa sau Siri, aceste firme au abordat-o pe ea și au rugat-o să-și ofere vocea. Nu știu din ce motiv, ea a refuzat, la momentul respectiv. De atunci, au trecut aproximativ 15 ani. Am vorbit cu Google despre încercarea de a face ceva cu asta, dar am avut câteva lacune. Nu am surprins totul fonetic. Și ei au sugerat un actor care să vină cu ceea ce lipsește. Am refuzat pentru că nu am simțit că este suficient de autentic”, a adăugat Rod Roddenberry.

Se poate spune Majel Barrett-Roddenberry și-a folosit talentul și în alt mod: după moartea soțului ei, în 1991, moșternirea Roddenberry se afla într-o dezordine toată, deoarece au existat dispute în legătură cu testamentul lui Gene. Conturile bancare ale familiei erau înghețate. Așa că și-a intensificat aparițiile la convențiile Star Trek și a scos de la naftalină vechile discursuri ale soțului ei.

„Ea a vrut să câștige bani, să mă țină la facultate și să plătească facturile”, a spus Roddenberry jr. „Nu eram săraci, nu trăiam pe străzi, ci într-o casă frumoasă situată într-o zonă la fel de frumoasă. Însă, din nou, conturile erau înghețate, nu puteam plăti facturile. Dar ea nu s-a plâns de asta nicio clipă. Și-a suflecat mânecile și a făcut ce trebuia făcut. Și asta m-a uluit”, a completat acesta.

Totuși, există anumite semne de întrebare atunci când vine vorba despre proprietate: cui aparține acum vocea lui Majel Barrett-Roddenberry? Fiului ei sau CBS/Paramount?

Oricum ar fi, cert este că Star Trek continuă, prin moștenirea sa, să facă istorie, inspirând, de-a lungul timpului, mulți producători de tehnologie, totodată întreaga lumea, prin aceștia.