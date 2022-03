Mai revenim sau nu în birouri? Ai fi surprins să vezi ce vor angajații români, de când a început războiul

Înainte de izbucnirea conflictului armat din Ucraina, sondajele realizate în rândul angajaților și companiilor din România indicau o puternică tendință de revenire în birouri, pe măsură ce pandemia era evident că se apropia de final. Ei bine, situația s-a schimbat odată ce trupele rusești au invadat țara vecină.

62% dintre candidatii romani au declarat in ultimul sondaj realizat pe platforma de recrutare BestJobs ca ar alege sa lucreze de la birou sau cel putin in format hibrid, in timp ce 38% ar prefera exclusiv remote.

In prezent, 48% dintre angajati au declarat ca lucreaza de la sediu, 42% exclusiv de la distanta, iar 10% intr-un format hibrid. Chiar daca se va reveni la munca de la birou ca norma, 24% dintre angajati spun ca posibilitatea de a lucra remote reprezinta un beneficiu de luat in calcul atunci cand isi negociaza contractul de munca.

„Schimbarile in modul de lucru din ultimii doi ani au transformat stilul nostru de viata, am fost nevoiti sa ne reorganizam toate aspectele vietii in functie de modul de desfasurare a activitatii de la locul de munca. Pentru unii, modul de lucru remote a fost o solutie potrivita si ramane optiunea preferata, in timp ce pentru altii a insemnat un compromis greu de acceptat. Vedem deschiderea tot mai mare a angajatilor de a se intoarce la birouri, mai ales in contextul in care restrictiile vor fi eliminate, pastrand totusi posibilitatea ferma din partea angajatorului, de a lucra remote”, spune Ana Visian, Marketing Manager BestJobs Romania.

Situația s-a schimbat

Zilele au trecut de la realizarea acestui sondaj și noi analize scot la iveală faptul că munca de acasă nu va fi înlocuită mult prea curând deși, într-adevăr, aceasta este tendința ce se va materializa în perioada următoare.

Potrivit celor de la eJobs, au crescut atât numărul joburilor ce permit munca de la distanță, cât și interesul candidaților români pentru telemuncă.

Conform analizelor efectuate în acest sens, în ultimele două săptămâni, se observă o creștere și în ceea ce privește numărul de locuri de muncă remote de la 5%, cât erau în perioada anterioară, la 7,7% din numărul total de joburi.