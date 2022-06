Lucid pregătește un model nou: cu cine vrea să concureze

Lucid a lansat un document în februarie 2021 numit Lucid Investor Deck.

În el, compania a spus că intenționează să prezinte SUV-ul Gravity în 2023 și „produse viitoare” în 2025. Printre aceste vehicule noi se numără „sedanuri planificate”, „SUV-uri planificate” și „alte vehicule planificate”. Taylor Ogan l-a fotografiat pe primul la sediul lui Lucid din Newark, California. Ogan este CEO-ul Snow Bull Capital și deseori împărtășește tweet-uri interesante despre industria auto. Pe 31 mai, el a postat pe Twitter o fotografie cu un vehicul deghizat. Potrivit lui, clar nu era un prototip Air. De fapt, Ogan a spus că pare să aibă un ampatament mai scurt, o grilă mai lăsată și prize de aer mai mici.

Pentru ca orice vehicul să fie pus la vânzare până în 2025, dezvoltarea trebuie să înceapă chiar acum. Unele companii au reușit să creeze mașini în 18 luni, cum a făcut Fiat cu a doua generație Fiat Bravo – cunoscută și sub numele de Type 198. Cu toate acestea, vehiculele complet noi necesită de obicei aproximativ trei ani de la primele schițe până când sunt gata pentru începerea producției.

Deși poate părea devreme pentru Lucid să aibă un prototip de sedan mai mic decât Air, compania poate să fi început să-l conceapă de mult. O altă posibilitate este că Ogan a fotografiat un prototip construit cu multe bucăți de Air. Lucid va construi ambele vehicule pe Lucid Electric Advanced Platform. Arhitectura scalabilă va permite companiei să le realizeze pentru diferite segmente de piață.

Prototip sau model nou

Ceea ce îl reține pe Lucid în acest moment nu are nimic de-a face cu capacitatea sa de a crea o mașină nouă: este legat de capacitatea sa de producție. The Air and the Gravity vor ajuta compania să crească producția și să extindă AMP-1 în Casa Grande, Arizona. Un vehicul mai mic poate fi, de asemenea, o opțiune bună pentru AMP-2, în Arabia Saudită.

De asemenea, compania trebuie să-și multiplice studiourile și centrele de service Lucid pentru a nu face aceeași greșeală pe care a făcut-o Tesla când a lansat un vehicul de mare volum fără infrastructura necesară pentru a-l deservi. Proprietarii modelului 3 au plătit pentru această greșeală până acum.

Apropo de cea mai accesibilă Tesla, noul Lucid nu va concura cu acesta. Producătorul auto al lui Peter Rawlinson a spus deja că vizează companii precum BMW, Mercedes-Benz, Lexus și Audi.

Singurul dintre ei care are un sedan electric este BMW: i4 în majoritatea țărilor și i3 chinezesc. Noul Lucid poate provoca, de asemenea, NIO ET5 atunci când va ajunge pe piețele globale până în 2025.

Indiferent dacă prototipul fotografiat de Ogan este acest sedan Lucid mai mic sau nu, sigur compania fie a început deja să lucreze la el sau o va face destul de curând.