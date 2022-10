Lucian Bode dă vina pe Cătălin Drulă în scandalul achiziției de BMW-uri pentru Poliție: „El a semnat contractul”

Ministrul de Interne Lucian Bode susține că că Ministerul Transporturilor, condus la acea vreme de Cătălin Drulă, a fost cel care și-a dat acordul pentru detaliile tehnice ale vehiculelor care urmau să fie achiziționate de către Poliția Română.

Lucian Bode a prezentat concluziile Corpului de Control privind ancheta făcută în urma scandalului achiziției.

Șeful MAI spune că sarcina de a semna specificațiile și detaliile tehnice ale automobilelor care urmau să fie cumpărate de Poliția Română a fost a Ministerului Transporturilor, condus la acea vreme de șeful USR, Cătălin Drulă.

Lucian Bode a declarat că în urma specificațiilor stabilite în contract s-a decis cumpărarea de BMW-uri.

Șeful MAI a spus că aceste specificații au fost aprobate de Drulă și că acuzațiile lansate de liderul USR cuprindeau și referința la construcția unui „caiet de sarcini” care să cuprindă anumite condiții.

„Ne aducem aminte ce spunea domnul Drulă în urmă cu câteva zile, că am construit un caiet de sarcini în care am trecut intenționat, spre exemplu, o cutie de viteză 8 plus 1 trepte, pentru a favoriza pe cineva, în condițiile în care domnia sa a semnat contractul de finanțare, iar anexă la contractul de finanțare sunt aceste specificații tehnice, inclusiv cutia de viteză 8 plus 1 (…)

”După momentul semnării contractului, ministerul, așa cum spun, cum spuneam, îl informează pe ministrul Fondurilor Europene.

Așadar, contractul ajunge și la domnul Ghinea. Domnul Cristian Ghinea, ministrul Fondurilor Europene la acea vreme, inclusiv cu specificațiile tehnice, subliniez inclusiv cu specificațiile tehnice.” – a afirmat ministrul de Interne.