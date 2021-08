Serialul Stăpânul Inelelor are o dată de lansare: când apare Lord of the Rings pe Amazon

Deși se lucrează deja de câțiva ani la serialul Lord of the Rings, va mai trece un pic până când va ajunge pe micile ecrane. Dincolo de asta, important este însă că avem în sfârșit o dată de lansare pentru o nouă interpretare a romanelor Stăpânul Inelelor.

În 2017, Amazon a achiziționat drepturile de difuzare pentru un serial a cărui acțiune se petrece în universul fantastic imaginat de J.R.R. Tolkien. Suma vehiculată la acea vreme a fost de 250 de milioane de dolari. Între timp, omenirea a trecut printr-o pandemie, iar filmările au avut parte de numeroase întreruperi. Din fericire, s-au încheiat ieri pentru primul sezon în Noua Zeelandă.

Când se lansează serialul Lord of the Rings pe Amazon

Serialul „Stăpânul Inelelor„, inspirat din saga fantastică de J.R.R. Tolkien, va fi difuzat în toată lumea din 2 septembrie 2022, a anunţat, luni, Amazon. Gigantul pe care cei mai mulți dintre noi îl asociază cu un magazin online speră ca producția să rivalizeze cu „Game of Thrones”, scrie AFP citată de news.ro.



În mod previzibil, acţiunea este plasată în Pământul de Mijloc sau Middle Earth. Va aduce în prim plan mai multe personaje emblematice ale trilogiei interpretate, desigur, de alți actorii decât cei pe care i-am văzut în trilogia lui Peter Jackson. Aventurile inedite au loc „într-o perioadă de pace relativă, cu mii de ani înainte de evenimentele din cărţile „Hobitul” şi „Stăpânul Inelelor” de J.R.R. Tolkien”, a adăugat Amazon Studios.

Episoadele din primul sezon vor fi difuzate săptămână de săptămână, au atras atenția oficialii Amazon, care au publicat luni, pe reţelele de socializare, prima imagine din serial. În distribuţie apar Cynthia Addai-Robinson, cunoscută pentru rolul din serialul „Spartacus”, şi Robert Aramayo, care a jucat în „Game of Thrones”, devenit în opt sezoane un reper al genului fantasy. Cu producții precum Lord of the Rings, Amazon Prime Video speră să facă o treabă mai bună în a concura cu Netflix, HBO și Disney. Rămâne să vedem dacă o să-i și iasă.