Locul mistic pe care dacii îl considerau sfânt: Peștera Craniilor, loc de promenadă astăzi, altar pentru sacrificii umane odinioară

Dobrogea este plină de locuri minunate, numai bune de vizitat. În plus, formele de relief de aici sunt cele mai bătrâne din țara noastră, oferind un spectacol peisagistic unic.

Luând în calcul vechimea locurilor, este lesne de înțeles că, aceste tărâmuri au văzut, de-a lungul anilor, o sumedenie de întâmplări, toate parte ale istoriei recente și îndepărtate.

Cheile Dobrogei, zona învăluită de mister care a atras atenția arheologilor

Despre Cheile Dobrogei, arheologii spun că ar deține un loc aparte în istoria țării noastre. Mai exact, aici, în urmă cu aproximativ 2.500 de ani, ar fi avut loc ritualuri religioase, dar și sacrificii umane, specifice acelor vremuri.

Conform lor, a arheologilor, la cinci ani distanță, geto-dacii obișnuiau să sacrifice un om, trimițându-l ofrandă către zeul Zamolxis. Ce-i drept, practica nu este foarte documentată, așadar multe amănunte nu se știu despre ea.

Se bănuiește, totuși, că ritualul ar fi avut legătură cu eventuala prosperitate a oamenilor, iar pentru asta ar fi fost nevoie de un sacrificiu uman. Toate acestea s-ar fi petrecut în Peștera Craniilor, din Cheile Dobrogei.

Aceasta poate fi văzută cu ușurință dacă ajungi acolo, pe drumul dinspre Constanța: are o formă dreptunghiulară, ușor de observat, la baza unuia dintre blocurile de piatră din zonă.

Peștera are numai câțiva metri, iar ultimele săpături acolo au fost realizate acum mai bine de un deceniu, când aceasta a atras atenția unei echipe mixte de arheologi români și polonezi. Mai multe rămășițe umane au fost descoperite.

Toate concluziile acestora au fost însemnate, mai apoi, în proiectul Study of the Preistoric and Early Medieval Settlements in the Casimcea River Valley in Central Dobrudja.

Dincolo de povestea acestei peșteri, trebuie menționat că întreaga zonă pare desprinsă din filmele științifico-fantastice, de vreme ce Cheile Dobrogei este o formațiune calcaroasă rotundă, în mijlocul căreia se află o „poiană” perfect întinsă.

În zilele noastre, ea atrage weekend de weekend zeci de turiști care vin aici să admire atât unicitatea Cheilor Dobrogei, cât și pentru a petrece câteva clipe de liniște în natură, la un picnic.