Litoralul românesc, o investiție proastă: ”Nu îmi explic cum o parte dintre români preferă aceste locuri scumpe”

Primele statistici de după 1 mai au confirmat că, odată cu ridicarea restricțiilor legate de călătoriile în străinătate, prea puțini români au mai călcat pe litoral, iar explicațiile sunt clare.

De foarte mulți ani, românii se plâng de prețurile extraordinar de mari de pe litoralul românesc, independent de stațiune. Din păcate, în pandemie, din cauza incertitudinii legate de certificatele verzi, teste mai mult sau mai puțin obligatorii la plecare sau la sosire, numărul românilor de pe litoral a explodat, iar odată cu el și prețurile. În 2022, însă, dacă weekendul de 1 mai este o indicație, românii care vor la plajă vor merge la greci, la turci, în Egipt.

România, țara prețurilor absurde

Este atât de scump litoralul românesc, încât și ministrul Turismului și-a explicat mirarea legată de faptul că unii români optează pentru aceste extravaganțe nejustificate de la Marea Neagră.

La întrebarea simplă, dacă este sau nu scump pe litoralul românesc, Daniel Cadariu a fost cât se poate de sincer. ”În anumite situații, da. Și nu îmi explic cum o anumită parte dintre români preferă la anumite prețuri, în anumite locații, să meargă în concediu. Concluzia mea e doar că își permit, că altfel nu înțeleg”, a declarat ministrul în cadrul unui interviu acordat la Prima TV.

În același context a atras atenția și asupra logo-ului de țară, o cheltuială fabuloasă de pe vremea când Elena Udrea era ministru, dar una care nu s-a reflectat în nimic, timp de 10-12 ani.

”Este logo și brandul de țară al României. La vremea respectivă s-au cheltuit 30 milioane de euro, bani europeni, prognoza fiind pe 70 de milioane, dar diferența nu s-a mai cheltuit. S-au cheltuit 30 milioane de euro pentru a decide, pentru România, un logo, un brand de țară și acțiuni de promovate. Mă întreb de ce de 10-12 ani un bun al României nu este folosit. Am făcut două demersuri. Am emis un ordin în care am instituit obligativitatea ca în toate structurile de primire turistică din România, sunt 18.300 clasificate, vor fi obligate să afișeze logo și brandul. În paralel am emis un alt ordin de ministru și am constituit un consiliu de logo național, în care am chemat toți specialiștii, patronate, sindicate, pentru a se pronunța, cum revigorăm folosirea brandului”, a declarat Daniel Cadariu.