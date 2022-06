Lista completă a producțiilor Marvel: ce filme și seriale se vor lansa în perioada următoare

Marvel a reușit, în ani, să devină un adevărat fenomen în cinematografe. Așadar, este lesne de înțeles că fanii studioului așteaptă cu nerăbdare noi și noi lansări de filme și seriale.

Acestea fiind spuse, ne-am gândit că n-ar fi rău să-ți întocmim o listă a celor mai importante lansări Marvel, din următoarea perioadă. Această listă s-ar putea să-ți fie de ajutor, întrucât, în acest fel, vei ști cu aproximație la ce să te aștepți.

Iată ce filme Marvel urmează să fie lansate în cinematografe, în 2022, 2023, dar și mai încolo:

Thor: Love And Thunder – 8 iulie 2022;

Black Panther: Wakanda Forever – 11 noiembrie 2022;

The Marvels – 17 februarie 2023;

Guardians Of The Galaxy Vol. 3 – 5 mai 2023;

Ant-Man And The Wasp: Quantumania – 28 iulie 2023;

Fantastic Four – încă nu se cunoaște o dată oficială de lansare;

Blade – încă nu se cunoaște o dată oficială de lansare;

X-Men – încă nu se cunoaște o dată oficială de lansare;

Deadpool 3 – încă nu se cunoaște o dată oficială de lansare;

Spider-Man Sequel Trilogy – încă nu se cunoaște o dată oficială de lansare;

Thunderbolts – încă nu se cunoaște o dată oficială de lansare.

Seriale Marvel confirmate pe Disney+

Laolaltă cu numărul mare de filme planificate pentru a fi lansate în faza 4 a MCU, Marvel Studios are și alte surprize „în mânecă” pentru TV, de data aceasta, Disney+ fiind una dintre platformele pe care le vei putea vedea în 2022 – și nu numai.

Spre exemplu, WandaVision a fost difuzat pentru prima dată în ianuarie 2021, urmat, la scurt timp, de The Falcon and the Winter Soldier, în martie. De asemenea, Loki a venit rapid din urmă la Disney+ pe 11 iunie 2021. Cu Tom Hiddleston în rol principal, Loki a urmărit versiunea din 2012 a personajului.

În august 2021 a fost lansat și serialul animat Marvel, What If…?, tot pe Disney+, urmat de Hawkeye care, în mod evident, și-a câștigat rapid o bază de fani consistentă.