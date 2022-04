Legătura dintre Sailor Moon și Moon Knight: crossover-ul pe care îl așteptai s-a întâmplat

Într-un crossover epic, ce îl include pe unul dintre cei mai întunecați eroi ai benzilor desenate Marvel, Moon Knight, dar și pe una dintre cele mai mari vedete ale anime-ului, Sailor Moon, cei doi devin un singur erou.

Artista Mingjue Helen Chen și-a împărtășit părerea despre Moon Knight și Sailor Moon, realizând un malanj între cei doi și dând naștere unui singul erou – iar rezultatul este absolut fascinant. Sailor Moon îmbracă costumul roz, în timp ce stă în fața semilunii din imaginea pe care o puteți vedea mai jos.

Puține personaje sunt mai conectate la Lună decât Moon Knight și Sailor Moon, în cultura pop. Moon Knight este avatarul zeului egiptean Khonshu, înviat de puternica divinitate, după moarte. Ca Moon Knight, el are multe accesorii în cadrul costumului pe care îl îmbracă, bazate pe imaginea Lunii, în timp ce puterile sale sunt legate, de asemenea, tot de satelitul natural al Pământului.

Atunci când Luna a fost distrusă, puterile lui Moon Knight s-au diminuat considerabil. Între timp, Sailor Moon este Gardianul Iubirii și Justiției și unul dintre Gardienii Sailor, ale cărui puteri elementare o fac Prințesa Lunii și o conectează cu Queen Serenity. Așadar, „uniunea” dintre cei doi este una cât se poate de logică.

Pe contul ei de Twitter, artistul și ilustratorul Mingjue Helen Chen a publicat incredibila versiune ce combină ideea de Moon Knight, cu cea de Sailor Moon. Imaginea o prezintă pe Usagi Tsukino, alias Sailor Moon, stând în partea de sus a unei clădiri, în timp ce privește înapoi. Costumul arată cum ar putea arăta Sailor Moon în postura avatarului lui Khonshu.

Imaginea poate fi văzută aici:

The only thing I think of when I watch Moon Knight. The crossover no one asked for. pic.twitter.com/U17JoQTzvK

— mingjue helen chen (@MingjueChen) April 7, 2022