Lovitură dură pentru Will Smith după derapajul de la Premiile Oscar 2022. Ce pedeapsă ar putea primi

Premiile Oscar 2022 au venit la pachet și cu un gest controversat discutat acum de întreaga lume. Will Smith l-a pălmuit în timpul prezentărilor pe Chris Rock, după ce comediantul a adus în prim-plan numele soției actorului celebru în cadrul unui program delicios de glume pentru spectatori. Ce ar putea fi obligat să facă Will Smith după cele întâmplate? Fanii vedetei au fost uluiți de cele auzite.

Scene incredibile la Premiile Oscar 2022. Oameni din lumea întreagă discută acum despre scena violentă petrecută în fața tuturor starurilor nominalizate la celebrele premii.

Chris Rock a încercat să destindă atmosfera și a adus în fața publicului un program de glume. Una dintre ele l-a deranjat în mod special pe Will Smith pentru că aducea un atac la adresa soției lui și a diagnosticului pe care ea l-a făcut public în urmă cu câțiva ani.

Mai târziu, Will Smith a primit statueta pentru „cel mai bun actor în rol principal”, prezentându-și scuze în discursul său Academiei Americane de Film. Acest lucru ar putea să nu fie de ajuns. New York Post scrie că cel din urmă ar putea să fie obligat să dea înapoi premiul.

„Toată lumea a fost șocată. Vorbim de o agresiun e. Cred că Will nu are de gând să returneze premiul , dar e posibil să i se ceară asta”, a declarat o sursă la nivel înalt din industria filmului pentru NY Post.

Ceea ce au observat nenumărați oameni din lumea întreagă a fost faptul că Will Smith a râs inițial la gluma lui Rock, dar mai apoi a reacționat după ce a observat că soției sale nu i-a căzut bine.

Fanii artistului așteaptă cu nerăbdare deznodământul din acest scenariu care cu siguranță a luat pe toată lumea prin surprindere.

„Academia nu tolerează violenţa sub nicio formă”, a subliniat pe Twitter AMPAS (The Academy of Motion Picture Arts and Sciences) în urma ceremoniei.