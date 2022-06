Legătura dintre Matrix: Resurrections și Alice în Țara Minunilor: în ce fel sunt cele două conectate

Sfârșitul filmului The Matrix: Resurrections se potrivește perfect cu anumite elemente din Alice în Țara Minunilor, se pare.

Keanu Reeves a revenit, anul trecut, în rolul lui Neo, cel care sfidează din nou Matricea, în The Matrix: Resurrections, fiind acum designer de jocuri video și utilizând vechiul său nume, Thomas Anderson. Cu toate astea, se întoarce rapid la vechea „realitate”.

După ce Neo și Trinity își recâștigă pe deplin amintirile și puterile, Trinity dobândind inclusiv abilitatea de a zbura, cei doi se confruntă cu Analistul (Neil Patrick Harris), dezvăluind că vor rămâne în Matrice, ca mai apoi să o refacă. Acest lucru se sincronizează destul de frumos cu o replică din Through The Looking-Glass, continuarea poveștii Alice în Țara Minunilor, cu emfază pe „Life, what is it but a dream?”.

Alice în Țara Minunilor, sursă de inspirație pentru franciza Matrix

Franciza de acțiune SF, The Matrix, a fost privită mult timp ca o călătorie existențială, cea mai importantă întrebare pusă de Morpheus (Laurence Fishburne) fiind „Ce este real?”. Matricea, în sine, ar putea fi o simulare a vieții pe Pământ înainte de războiul dintre om și roboți, dar este cu siguranță reală pentru programele și mințile umane. Într-un fel, Matrix este atât un vis, cât și o realitate, care există doar în mod tangibil în creierul oamenilor conectați la ea, dar și o lume în care, efectiv, se trăiește.

Încă de la început, Alice în Țara Minunilor a reprezentat una dintre principalele inspirații literare pentru seria Matrix. Acestea au început cu mesajele trimise lui Neo de către Morpheus și luptătorii săi. „Follow the White Rabbit” a devenit leitmotif. Mai târziu, Morpheus îi subliniază lui Neo consecințele pastilei roșii, explicându-i că, făcând acest lucru, va „rămâne în Țara Minunilor”.

Matrix ar putea fi un Țara Minunilor din spațiul cibernetic, a cărui realitate programată poate fi realizată doar luând pastila roșie.