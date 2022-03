Coproducătorul The Matrix Resurrections dă Warner Bros. în judecată: ce are să-i reproșeze gigantului de film

Coproducătorul „The Matrix Resurrections” dă vina pe Warner Bros. pentru eșecul filmului, atât în sălile de cinematograf, cât și pe streaming. El a intentat chiar și un proces împotriva companiei de film.

Potrivit The Wall Street Journal, Village Roadshow Entertainment Group a intentat de curând un proces împotriva Warner Bros., proprietarul platformei de streaming HBO Max. În proces se susține că atât lansarea în aceeași zi a „The Matrix Resurrections”, cât modificarea datei de lansare a filmului a reprezentat o încălcare a contractului. Se mai reproșează că mutarea datei de lansare a filmului, din 2022, în 2021 a fost o schemă a Warner Bros. cu ajutorul căreia să-și crească numărul de abonamente pe HBO Max.

Decizia de anul trecut, luată de Warner Bros., de a lansa o serie întreagă de filme noi simultan pe HBO Max și în cinematografe a ridicat multe sprâncene. Pe lângă „The Matrix”, lista celorlalte filme din strategia de lansare simultană a Warner Bros. a inclus titluri ca „Dune”, „Godzilla vs. Kong”, „Mortal Kombat”, „King Arthur”, dar și altele.

Experimentul le-a condamnat, probabil, soarta de box office, susțin anumite voci.

Coproducătorul „The Matrix Resurrections” a intrat în conflict juridic cu Warner Bros.

„The Matrix Resurrections”, care a fost lansat în decembrie, în mod normal o perioadă de vârf pentru câștigurile de box office, a încasat peste 37,2 milioane de dolari. Comparând aceste cifre cu cele ale „Spider-Man: No Way Home” (peste 748 de milioane de dolari), dar și pe cele ale „James Bond: No Time.To Die” (peste 160 de milioane de dolari) devine ușor de înțeles că noul Matrix stă prost de tot.

Village Roadshow susține, de asemenea, că Warner Bros. încearcă să țină compania departe de viitoarele oferte de filme și TV. „WB a conceput, de asemenea, diferite scheme pentru a priva Village Roadshow de drepturile sale”, s-a arătat în motivare.

Acest proces este cel mai recent conflict dintre studiourile de la Hollywood și companiile media care dețin platformele de streaming.