Klaus Iohannis: „NATO va răspunde la orice provocare sau amenințare posibilă”

Preşedintele Klaus Iohannis a spus, în decursul zilei de miercuri, că NATO o să răspundă la orice provocare sau amenințare posibilă. În plus, a ținut să menționeze că a primit în ţară toţi refugiaţii care au venit la noi, referindu-se la războiul din Ucraina.

Şeful statului român şi premierul Nicolae Ciucă au decis să facă o vizită-fulger la baza militară Mihail Kogălniceanu, împreună cu premierul Belgiei, Alexander De Croo.

Agresiunea brutală declanșată de Federația Rusă împotriva Ucrainei a afectat însă fundamental securitatea regională, europeană, euroatlantică și are proiecții negative la nivel global, pe mai multe paliere chiar”.

Încă din anul 2014, ca urmare a anexării ilegale a Peninsulei Crimeea de către Federația Rusă, NATO a început un proces complex de adaptare. Am fost conștienți că ne confruntăm cu un mediu de securitate marcat de noi riscuri și amenințări și de conduita tot mai agresivă a Federației Ruse în plan regional. Astfel, a apărut postura de descurajare și apărare a NATO pe Flancul Estic.

Salut prezența astăzi, aici, a domnului Prim-ministru De Croo, cu care ieri am avut consultări politice foarte bune.

„Mulțumesc tuturor aliaților noștri pentru prezența în România, alături de noi! Bine ați venit în țara noastră! Prin eforturi comune, contribuim la securitatea spațiului aliat, asigurăm pacea și liniștea cetățenilor noștri. Faptul că ne aflăm împreună în această bază militară reprezintă o dovadă în plus a unității, coeziunii și solidarității care există la nivelul NATO.

Președintele României a mai spus că, pentru sprijinirea Ucrainei, extrem de greu încercată de această agresiune, NATO și Uniunea Europeană au luat măsuri punctuale și rapide. În plus, România a acționat imediat, atât la nivel guvernamental, cât și la nivelul societății civile.

„Am trimis ajutoare umanitare Ucrainei și am primit pe teritoriul nostru toți refugiații care s-au îndreptat către noi, oferindu-le sprijin, cazare și asistență medicală. În plus, am pus în funcțiune pe teritoriul țării noastre un hub logistic care asigură colectarea și transportul donațiilor umanitare internaționale către Ucraina.

Dincolo de aspectele umanitare, este evident că mediul de securitate internațional a suferit modificări radicale. În consecință, a trebuit să luăm măsuri corespunzătoare de răspuns, strict defensive, menite însă să nu ducă la escaladare. Astfel, NATO a sporit măsurile de pregătire a forțelor militare aliate și de consolidare a posturii aliate pe Flancul Estic.

Dragi militari – români și cei din alte state membre NATO, vă aflați aici umăr lângă umăr și sunteți astăzi expresia concretă a hotărârii noastre de a întări în continuare descurajarea și apărarea aliate în regiunea Mării Negre. Mulțumesc, domnule Prim-ministru De Croo, pentru contribuția militarilor belgieni aflați pe teritoriul României!”.