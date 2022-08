Jurnalista rusă Marina Ovsyannikova, arestată. A fost acuzată de „discreditarea acțiunilor armatei Rusiei”

Jurnalista de televiziune rusă Marina Ovsyannikova, cunoscută pentru protestele sale în direct împotriva războiului, a fost reținută de poliție în apropierea casei sale din regiunea Moscovei, au anunțat aceasta și avocatul ei pe 17 iulie.

Ovsyannikova a publicat o postare pe Instagram în care spune că a fost dusă la secția de poliție din districtul Krasnoselsky din capitală.

Ulterior, ea a scris că a fost acuzată de „discreditarea acțiunilor armatei Rusiei” în timpul unui interviu pe care l-a acordat în apropierea Tribunalului Basmanny din Moscova pentru a-l susține pe politicianul de opoziție Ilya Yashin, care se află în arest preventiv pentru că ar fi răspândit informații false despre armata rusă.

Săptămâna trecută, Ovsyannikova a organizat o singură pichetare pe fundalul Kremlinului, desfășurând un afiș cu inscripția „Putin este un criminal, soldații săi sunt fasciști” și fotografii cu copii uciși în Ucraina. Ea nu a fost reținută la momentul respectiv.

A devenit cunoscută după protestul în direct la o televiziune rusească

La 14 martie, Ovsyannikova a dat buzna în platoul de filmare al programului de știri Vremya de pe canalul rusesc Channel One, ținând în mână un afiș pe care scria, în parte, „Opriți războiul. Nu credeți propaganda. Ei vă mint”, în limba rusă. De asemenea, ea a strigat în limba rusă „Opriți războiul. Nu războiului”.

Ovsyannikova, care era producătoare la Channel One în momentul protestului său, a publicat pe 11 aprilie primul său articol de opinie în ediția online a Die Welt. Intitulat The Russians Are Afraid (Rușii se tem), articolul a discutat consecințele protestului ei.

Ulterior, ea a fost reținută și amendată cu 30.000 de ruble (aproximativ 450 de euro) de către un tribunal pentru că a chemat la proteste ilegale.

Ovsyannikova a demisionat de la Channel One și a petrecut mai multe luni în străinătate, inclusiv în Ucraina, exprimându-și în mod repetat condamnarea războiului.

Timp de trei luni, ea a făcut practică la ediția germană a cotidianului Die Welt.

S-a întors în Rusia la începutul lunii trecute

La începutul lunii iulie, jurnalista și-a anunțat întoarcerea în Rusia.

Rusia a intensificat reținerile și urmărirea penală a jurnaliștilor, activiștilor și a altor persoane care contestă linia Kremlinului privind invazia sa în Ucraina. Guvernul o numește o „operațiune specială” și nu un război.

Iașin, în vârstă de 39 de ani, este un critic deschis al Kremlinului și unul dintre puținii politicieni proeminenți din opoziție care se mai află în Rusia după un val de represiune împotriva susținătorilor opozantului încarcerat Aleksei Navalny și a persoanelor care s-au pronunțat împotriva invaziei rusești în Ucraina.

Iașin a fost amendat de patru ori în ultimele săptămâni sub acuzația de discreditare a armatei ruse din cauza opoziției sale deschise față de războiul din Ucraina.

El a declarat luna trecută, după ce a fost arestat pentru acuzația de nesupunere, că nu exclude ca un dosar penal să fie lansat împotriva sa după ce își va ispăși pedeapsa cu închisoarea.

Iașin a mai spus că autoritățile încearcă să îl forțeze să părăsească Rusia, lucru pe care el refuză să îl facă.