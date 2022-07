Jurnalista care l-a sfidat pe Vladimir Putin, arestată la Moscova. Mesajul afișat în fața Kremlinului VIDEO

Jurnalista Marina Ovsiannikova, care a ajuns celebră în toată lumea după ce a apărut în direct, la TV, cu o pancartă criticând ofensiva Moscovei în Ucraina, a fost arestată la Moscova, au anunţat surse din anturaj şi avocatul acesteia. Ulterior, rusoiaca a fost eliberată, postând pe Facebook că s-a întors acasă: „Totul este în regulă. Dar acum știu că e mai bine să pleci de acasă cu o geantă și un pașaport pentru orice eventualitate”.

Recent, jurnalista de televiziune rusă Marina Ovsianikova s-a întors în Rusia, după ce a lucrat pentru ziarul german Die Welt. Încătușarea de către autoritățile moscovite vine după ce aceasta a manifestat lângă Kremlin, purtând o pancartă în semn de protest faţă de intervenţia militară în Ucraina şi Vladimir Putin.

Avocatul său, Dmitri Zakhvatov, a confirmat arestarea, spunând că nu ştie unde a fost dusă: „Presupun că are legătură într-un fel sau altul cu actul său de protest”.

Vineri, Ovsiannikova a postat imagini pe Telegram în care apare purtând o pancartă lângă Kremlin, în semn de protest față de uciderea copiilor ucraineni, numindu-l pe Putin „criminal”. Pentru asemenea declaraţii, Rusia impune pedepse grele cu închisoarea.

Marina Ovsiannikova a făcut înconjurul lumii, la mijlocul lunii martie, după ce a apărut la ştirile de seară pe platourile de filmare ale unui canal de televiziune pro-Kremlin, pentru care lucra atunci, purtând o pancartă prin care critica războiul şi propaganda controlată de putere.

The police detained the former employee of „Channel One” Marina Ovsyannikova. On Friday, July 15, she went out with an anti-war poster near the Kremlin. Ovsyannikova’s Telegram channel reports that information about her location is unknown. pic.twitter.com/Yr5JeOWPRi

— NEXTA (@nexta_tv) July 17, 2022