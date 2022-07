Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat, în timpul vizitei sale în Massachusetts, că este bolnav de cancer: „Trebuia să pui ștergătoarele de parbriz pentru a îndepărta literalmente pata de ulei de pe geam. De aceea eu și atât de mulți alți oameni cu care am crescut avem cancer”, a relatat oficialul de la Casa Albă. Cu toate acestea, doctorul său personal susține că Biden este sănătos și rămâne apt să execute cu succes îndatoririle de serviciu.

Update 20 iulie, 0ra 23.21. Administrația de la Casa Albă a confirmat că Joe Biden are cancer, explicând că știa de boală dinainte de a prelua funcția de președinte.

Președintele SUA a dezvăluit, miercuri, că are cancer, forțând biroul de presă de la Casa Albă să clarifice rapid că se referea la tratamentul pentru cancerul de piele pe care l-a avut înainte de a prelua mandatul anul trecut.

Știrea inițială: Președintele Joe Biden a declarat, miercuri, că are cancer – făcând fie o gafă, fie un anunț sensibil privind starea sa de sănătate – în timpul unui discurs despre încălzirea globală în Massachusetts. Liderul american descria efectele asupra organismului uman ale emisiilor de la rafinăriile de petrol din apropierea casei sale din copilărie, în Claymont, relatează NY Post.

Liderul de la Casa Albă a vorbit în apropierea unei foste centrale electrice pe cărbune, convertită pentru a sprijini parcuri eoliene offshore. Biden (79 de ani) este cel mai în vârstă președinte al SUA și acuitatea sa mentală este adesea o chestiune de dezbatere publică. Cu toate acestea, intenționează să candideze pentru un al doilea mandat în 2024, deși lumea a remarcat gafele sau remarcile inexacte.

Biden: „You had to put on your windshield wipers to get literally the oil slick off the window. That’s why I and so damn many other people I grew up with have cancer.”pic.twitter.com/IvCvprDKJV

