Jocul video care te face mai deștept, gratuit de la Google: te ajută să înțelegi computere cuantice într-un mod ”simplu”

Computerele cuantice, la fel ca fizica ce posedă același nume, reprezintă o himeră pentru majoritatea pasionaților de tehnologie, chiar dacă vin la pachet cu beneficii fabuloase. Întâmplarea face inginerii de la Google s-au gândit totuși să-ți ofere o mână de ajutor pe marginea subiectului.

În doar câteva cuvinte, The Qubit Game reprezintă un simulator de cuantică computațională, computere cuantice. Lansat inițial cu ocazia World Quantum Day, pe 14 aprilie, cel mai probabil, acesta va fi disponibil pe internet pentru mulți ani de acum înainte. Nu de alta, dar ca orice alt proiect Google, are toate șansele să ajungă în analele istoriei, mai ales dacă are și un scop nobil în spate. Te ajută să înveți ceva nou.

Așa construiești un computer cuantic, qubit cu qubit

Ușor de înțeles, greu de măiestrit, așa ai putea sintetiza The Qubit Game de la Google. Realizat în colaborare cu Doublespeak Games, titlul complet gratuit este descris ca o ”o călătorie jucăușă spre construirea unui computer cuantic, qubit cu qubit”. Dincolo de cuvinte frumoase, însă, acesta este un truc de marketing, reprezintă cel mai nou efort din partea gigantului din Mountain View de a crea interes în jurul unui domeniu deloc accesibil.

Dacă nu era evident din titlu, jocul gravitează în jurul qubiților sau Qubits. Acestea reprezintă cea mai mică subdiviziune a unui computer cuantic. Partea bună este că, pentru a te juca, nu trebuie să cunoști principii de fizică cuantică și nici măcar de matematică avansată. Scopul este de-ți mări numărul de qubiți și de a-i menține cât se poate reci.

Elementele care s-ar putea să te facă un pic mai deștept, când vine vorba de acest domeniu fascinant, sunt ascunse în mesajele care apar ocazional pe ecran, emise de qubiți, dar și în upgrade-urile pe care le ai disponibile în meniul din stânga. Cu cât jocul devine mai dificil, cu atât ”vei descoperi mai multe upgrade-uri, vei finaliza proiecte de cercetare și, sperăm, vei deveni un pic mai curios în ceea ce privește modul în care construim computere cuantice.”, a explicat Abe Asfaw pe blogul oficial al Google. El este șeful pe partea de educație din cadrul diviziei Google Quantum.