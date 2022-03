”Jocul s-a sfârșit! Trupele ucrainene au fost înconjurate și izolate!”. Anunțul făcut de un fost consilier în Apărare al SUA

Un veteran de luptă decorat al Statelor Unite spune că SUA trebuie să rămână în afara conflictului din Ucraina și că nu trebuie să mai trimită arme deoarece asta îi încurajează pe ucraineni ”să moară într-o acțiune fără speranțe”. Cel care a făcut aceste afirmații a fost colonelul Douglas Macgregor.

Colonelul Douglas Macgregor a mai spus că Putin face ceea ce ne-a avertizat că va face în ultimii 15 ani, mai precis că nu va tolera rachete și forțe militare americane la granițele sale, la fel cum SUA n-ar tolera forțe militare sau rachete rusești în Cuba.

Cred că Putin va accepta asta pentru vestul Ucrainei, adică Ucraina de dincolo de Nipru. Dar înapoi, în Est, nu știu ce planuri are acolo, dacă va forma o nouă republică, o va anexa la Rusia… Nu știu…”, a declarat Douglas Macgregor la FoxNews .

„Noi l-am ignorat dar, în final, el a acționat. Nu avea de gând să permită Ucrainei, sub nicio formă, să intre în NATO. Ceea ce se întâmplă acum e că bătălia din Estul Ucrainei este aproape gata, toate trupele ucrainene au fost înconjurate și izolate. Este o concentrație de 30-40.000 de soldați și dacă nu se predau în următoarele 24 de ore suspectez că rușii îi vor anihila.

Conform fostului consilier al Secretarului Apărării în administrația Trump, Vladimir Putin nu are niciun interes să intre în conflict cu NATO, având o armată mult prea mică pentru acest scop.

„Nu are niciun interes să treacă dincolo de Nipru. Va dori neutralitatea acelui stat pe model finlandez sau austriac. El deja atinge granițele NATO, în Estonia și Letonia. Nu are niciun interes să intre în război cu noi (NATO, n.red.), pentru că are o armată prea mică pentru acest scop. Și știe asta foarte bine.

Cred că trebuie să stăm deoparte, poporul american crede că trebuie să stăm deoparte, europenii cred că nu ar trebui să ne băgăm și ar trebui să ne oprim din a trimite arme, pentru a nu îi mai încuraja pe ucraineni să moară într-o acțiune fără speranțe”, a mai spus Douglas Macgregor, conform sursei citate.