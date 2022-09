Jocul Oxenfree, gratuit de la Netflix, în timp ce lansarea Oxenfree 2: Lost Signal a fost amânată

„Oxenfree” poate fi acum descărcat gratuit de către abonații Netflix. Este prima lansare de jocuri internă de la gigantul de streaming.

La mai bine de șase ani de la debutul său pe computer și la cinci ani de la sosirea pe iOS și Android, Netflix face Oxenfree disponibil gratuit pentru cei care au un abonament la serviciul său de streaming. Începând de astăzi, puteți descărca noua „Ediție Netflix” a jocului din magazinele de aplicații iOS și Android. Nou pentru această versiune de Oxenfree este suportul extins de localizare. În total, acum poți juca jocul subtitrat în peste 30 de limbi.

Oxenfree, gratuit pe Netflix

Oxenfree se alătură catalogului în creștere de jocuri Netflix, dar este deosebit de remarcabil pentru că este o lansare internă. Compania a achiziționat anul trecut dezvoltatorul Oxenfree Night School Studio.

Așa că Netflix merge mai departe cu ambițiile sale de jocuri. Compania va lansa Desta: The Memories Between, cel mai recent proiect al dezvoltatorului Monument Valley Ustwo, pe 27 septembrie. De asemenea, se zvonește că Kentucky Route Zero, apreciat de critici, va fi „în curând” disponibil și gratuit.

Cu toate astea, continuarea jocului a fost amânată până în 2023. Night School Studio spune că amână lansarea pentru a „face din Oxenfree 2: Lost Signals cel mai bun joc posibil”.

„Îi datorăm comunității noastre uimitoare să facem din Oxenfree 2: Lost Signals cel mai bun joc posibil”, a scris studioul pe Twitter în weekend. „Văzându-ți fan art-ul, citirea comentariilor tale entuziasmate și conectarea cu tine alimentează ambiția noastră de a face din acesta cel mai bun joc de până acum”, a scris Night School pe Twitter. „Pentru a face Oxenfree II cu adevărat special și pentru a adăuga mai multe locații, ne mutăm fereastra de lansare în 2023”.

Ca referință, Night School Studio și-a câștigat reputația de a crea aventuri captivante, bine scrise, cu un accent puternic pe narațiune în cele patru jocuri lansate de la înființarea sa în 2014.