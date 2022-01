Istoria se repetă: criza economică vine de la americani

Nu doar în România oamenii trăiesc greu, împovărați de scumpiri și de provocări financiare din ce în ce mai mari. Se pare că populația Statelor Unite ale Americii, cea mai puternică economie a lumii, se confruntă cu aceleași probleme de ordin economic.

Inflația ne-a lovit puternic, încă din 2021, aducându-ne prețuri explozive atât la alimente și combustibil, cât și la facturile de energie electrică și gaze naturale.

Fenomenul inflaționist nu este, însă, prezent doar în țara noastră sau numai la nivel european.

Cifrele oficiale ale economiei de peste Ocean indică faptul că prețurile de consum în SUA au continuat să crească în decembrie. Pe americani e o presiune uriașă, în condițiile în care se confruntă cu cea mai mare rată anuală a inflaţiei, din anul 1982.

Și aici, se observă cu ochiul liber scumpiri pe toate planurile, de la industria alimentară, la energie, precum și pe piața imobiliară.

Acesta fiind contextul, analiștii economici se așteaptă ca Rezerva Federală a SUA (Fed) să înceapă, din martie, majorarea dobânzilor.

O astfel de decizie a fost luată, de curând, și de Banca Națională a României, tot în încercarea economiștilor de a contracara valul inflaționist. Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât luni majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, începând cu data de 11 ianuarie 2022.

„Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa de astăzi, 10 ianuarie 2022, a hotărât următoarele: majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,00 la sută pe an, de la 1,75 la sută pe an, începând cu data de 11 ianuarie 2022; extinderea coridorului simetric format de ratele dobânzilor facilităţilor permanente în jurul ratei dobânzii de politică monetară la 1,00 punct procentual, de la 0,75 puncte procentuale; astfel, începând cu 11 ianuarie 2022 rata dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) se majorează la 3,00 la sută pe an, de la 2,50 la sută pe an, iar rata dobânzii pentru facilitatea de depozit se menţine la 1,00 la sută pe an”, se precizează într-un comunicat al BNR.