Samsung lansează noua serie WindFree Première: senzori AI, distribuție inteligentă a aerului și integrare SmartThings
Samsung a anunțat lansarea noii serii premium pentru segmentul rezidențial de climatizare, formată din modelele WindFree Première+ și WindFree Première. Noile aparate introduc o identitate de design actualizată, funcții avansate de control și noi opțiuni pentru distribuția aerului în locuință.
Potrivit companiei, noua gamă combină elemente de design inspirate din segmentul premium cu tehnologii bazate pe inteligență artificială, senzori avansați și integrare în ecosistemul SmartThings. Cele două modele sunt disponibile în culorile Essential White și Soapstone Charcoal și au fost concepute pentru a se integra în diferite stiluri de amenajare interioară.
Noua identitate de design și funcții AI pentru controlul climatizării
WindFree Première+ și WindFree Première adoptă noua direcție Samsung Grid Design. Compania descrie acest concept prin linii geometrice, detalii rafinate și suprafețe echilibrate, în concordanță cu limbajul de design utilizat în gama de electrocasnice Samsung.
Modelul WindFree Première+ este echipat cu un senzor radar pentru detectarea mișcării, capabil să identifice distanța, unghiul și activitatea a până la două persoane aflate în încăpere. Atunci când nu este detectată prezența utilizatorilor, sistemul poate transmite notificări și poate trece automat într-un mod de economisire a energiei.
Funcțiile bazate pe inteligență artificială necesită conexiune Wi-Fi și un cont Samsung SmartThings.
Un alt element introdus pe noile modele este sistemul Motion Wings, format din trei lamele independente care funcționează separat pentru gestionarea fluxului de aer. Potrivit Samsung, noua construcție mărește suprafața de admisie a aerului cu 10% și accelerează distribuția aerului cu 15% comparativ cu anumite modele anterioare.
WindFree Première+ include șapte programe de distribuție a aerului, printre care AI Direct Wind și AI Indirect Wind, disponibile datorită senzorului radar integrat. WindFree Première oferă cinci programe de distribuție a aerului adaptate diferitelor scenarii de utilizare rezidențială.
WindFree Cooling, filtrare 4-în-1 și integrare SmartThings
Ambele modele utilizează tehnologia WindFree Cooling, care distribuie aerul prin mii de microorificii. Samsung afirmă că acest sistem contribuie la crearea unui mediu de tip „Still Air”, caracterizat printr-o viteză redusă a aerului și un nivel redus de zgomot.
Conform testelor interne prezentate de companie, modul WindFree a înregistrat un nivel sonor de 23 dB(A), comparativ cu 26 dB(A) în cazul unui model Samsung convențional. Nivelurile efective de zgomot pot varia în funcție de condițiile de utilizare și de mediul în care este instalat aparatul.
Seria WindFree Première include și funcția AI Auto Comfort. Aceasta analizează condițiile ambientale, tiparele de utilizare, temperaturile preferate și temperatura exterioară pentru a selecta automat unul dintre modurile disponibile, inclusiv WindFree, Fast Cooling, Normal Cooling sau Heating. Controlul vocal este disponibil prin intermediul Bixby 2.0.
Pentru filtrarea aerului, Samsung a integrat un sistem 4-în-1 dezvoltat pe baza tehnologiei Tri-Care Filter. Noua versiune include și captarea particulelor PM2.5 prin utilizarea materialului zeolit cu zinc și argint. Structura multistrat este proiectată pentru captarea prafului, alergenilor, bacteriilor și particulelor fine în condițiile specifice de testare menționate de companie.
Modelele WindFree Première+ și WindFree Première sunt compatibile cu platforma SmartThings și permit controlul de la distanță al funcțiilor de climatizare. Utilizatorii pot programa funcționarea aparatului, modifica temperatura, activa modul WindFree, analiza tiparele de consum și personaliza setările în funcție de rutina zilnică.
Referitor la lansare, Bogdan Tițu, Interim Head of Division în cadrul Samsung Climate Solutions România & Bulgaria, a declarat că noua gamă premium combină o direcție de design rafinată cu inovații dedicate distribuției aerului și oferă opțiuni pentru soluții rezidențiale de climatizare integrate în proiectele moderne de amenajare.