Samsung lansează noua serie WindFree Première: senzori AI, distribuție inteligentă a aerului și integrare SmartThings

Noua identitate de design și funcții AI pentru controlul climatizării

WindFree Première+ și WindFree Première adoptă noua direcție Samsung Grid Design. Compania descrie acest concept prin linii geometrice, detalii rafinate și suprafețe echilibrate, în concordanță cu limbajul de design utilizat în gama de electrocasnice Samsung.

Modelul WindFree Première+ este echipat cu un senzor radar pentru detectarea mișcării, capabil să identifice distanța, unghiul și activitatea a până la două persoane aflate în încăpere. Atunci când nu este detectată prezența utilizatorilor, sistemul poate transmite notificări și poate trece automat într-un mod de economisire a energiei.

Funcțiile bazate pe inteligență artificială necesită conexiune Wi-Fi și un cont Samsung SmartThings.

Un alt element introdus pe noile modele este sistemul Motion Wings, format din trei lamele independente care funcționează separat pentru gestionarea fluxului de aer. Potrivit Samsung, noua construcție mărește suprafața de admisie a aerului cu 10% și accelerează distribuția aerului cu 15% comparativ cu anumite modele anterioare.

WindFree Première+ include șapte programe de distribuție a aerului, printre care AI Direct Wind și AI Indirect Wind, disponibile datorită senzorului radar integrat. WindFree Première oferă cinci programe de distribuție a aerului adaptate diferitelor scenarii de utilizare rezidențială.

WindFree Cooling, filtrare 4-în-1 și integrare SmartThings

Ambele modele utilizează tehnologia WindFree Cooling, care distribuie aerul prin mii de microorificii. Samsung afirmă că acest sistem contribuie la crearea unui mediu de tip „Still Air”, caracterizat printr-o viteză redusă a aerului și un nivel redus de zgomot.

Conform testelor interne prezentate de companie, modul WindFree a înregistrat un nivel sonor de 23 dB(A), comparativ cu 26 dB(A) în cazul unui model Samsung convențional. Nivelurile efective de zgomot pot varia în funcție de condițiile de utilizare și de mediul în care este instalat aparatul.