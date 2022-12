Președintele României, Klaus Iohannis, are întâlnire, marți, la București, cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene. Întrevederea vine după eșecul aderării țării noastre la Spațiul Schengen. Liderul de la Cotroceni consideră că decizia Austriei este profund nedreaptă pentru poporul român.

Update 13 decembrie, ora 11.23. România TV anunță că ambasadoarea Austriei în România, Abelheid Folie, a refuzat întâlnirea cu președintele Klaus Iohannis, trimițându-și un oficial diplomatic pentru discuții la Cotroceni.

Știrea inițială: Klaus Iohannis are, marți, 13 decembrie, o întâlnire cu ambasadorii statelor membre UE în România. Discuții cruciale vor fi între președintele român și ambasadorii Austriei și Olandei, cele două țări care au blocat intrarea noastră și a vecinilor în zona liberă de circulație. În urma votului negativ din Consiliul pentru Justiție și Afaceri Interne (JAI), șefa diplomației austriece, Abelheid Folie, a fost convocată de ministrul român de Externe. Bogdan Aurescu i-a transmis că veto-ul Austriei va produce consecințe inevitabile asupra relațiilor bilaterale dintre cele două state.

Joi seara, șeful statului a spus că va discuta problema respingerii României în Schengen în cadrul Consiliul European. Iohannis a mai precizat că există câteva realizări notabile ale țării noastre, precum eliminarea MCV și schimbarea de poziție a Olandei și Suediei față de subiectul Schengen.

„România a primit un NU nemeritat din partea Austriei pentru o chestiune pe care nu noi am cauzat-o. Dar în politică suntem aleși pentru a rezolva problemele națiunii. Acest vot nu mă face să dau înapoi și sunt hotărât să duc lucrurile mai departe până când România devine membră a spațiului Schengen.

Mă voi implica total pentru că integrarea României în spațiul Schengen rămâne obiectiv strategic național și obiectivul meu personal. În decursul acestui an, am avut câteva realizări notabile, am reușit eliminarea MCV, am reușit să convingem Olanda și Suedia să-și schimbe opinia față de România în dosarul Schengen. Așa cum am rezolvat aceste chestiuni, sunt convins că vom găsi soluții și mai departe cu partea austriacă”, a punctat liderul de la Cotroceni.