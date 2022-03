Invazia rusă, oprită în mare parte pe toate fronturile. Declarațiile unui serviciu militar de informații

Invazia rusă în Ucraina a reușit să fie oprită, în mare parte, aproape pe toate fronturile, astfel că forţele ruse au suferit în ultimele zile pierderi grele şi avansând foarte puţin la sol, pe mare sau în spaţiul aerian, după cum a anunţat joi Serviciul Militar de Informaţii al Regatului Unit, relatează Reuters.

Cartierul general al armatei ucrainene a afirmat, în cursul zilei de miercuri, faptul că Rusia a pierdut până la 40% din forţele de invazie. Astfel că unităţile ruse au fost nimicite, ori şi-au pierdut capacitatea de luptă, arată un ordin de zi, fără a oferi alte cifre.

Autorităţile de la Moscova afirmă că acţiunile din Ucraina nu au scopul de a ocupa un teritoriu, ci de a „demilitariza” şi de a „denazifica” ţara vecină. Rusia îşi defineşte acţiunile din Ucraina prin sintagma „operaţiune militară specială”.

(1/3)

The Russian invasion of Ukraine has largely stalled on all fronts.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 17, 2022