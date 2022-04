Întoarcere la 180 de grade: ce a decis Elon Musk în privința Twitter

Miliardarului îi place să apară pe prima pagină a ziarelor.

Fondatorul Tesla, Elon Musk, a decis să nu se alăture consiliului de administrație al Twitter, a scris pe Twitter directorul executiv al companiei de social media, o întorsătură neașteptată a unei povești care a captivat comunitatea online de zile întregi.

Musk a purtat discuții cu directorii Twitter, dar antreprenorul a refuzat în cele din urmă oferta lor de a ocupa un loc în consiliu, a scris directorul executiv Parag Agrawal pe Twitter. „Cred că este mai bine așa”, a spus directorul executiv al Twitter într-o notă internă pe care a împărtășit-o.

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk

— Parag Agrawal (@paraga) April 11, 2022