Interzicerea încălzirii cu lemne: ce trebuie să știi, dacă ai sobă sau centrală

Românii care au sobe sau centrale termice care funcționează cu lemne sunt deosebit de îngrijorați cu privire la informația că s-ar interzice o astfel de formă de încălzire.

Despre această informație intens dezbătută de opinia publică în ultimele săptămâni, ministrul Mediului, Tanczos Barna, a vorbit pe larg duminică.

Potrivit acestuia, sunt false zvonurile conform cărora Comisia Europeană ne-ar impune o astfel de măsură, așa cum se vehiculase.

Potrivit ministrului, nu se are în vedere o interzicere propriu-zisă, dar se urmăresc măsuri de stimulare a altor modalități de încălzire, care să reducă în mod natural consumul de lemne în acest scop, pentru a proteja mediul înconjurător și pădurile.

„Anul trecut când, alături de alte state membre precum Germania, Franța, Austria, Finlanda, am semnat o adresă către Comisie prin care am criticat draftul de strategie forestieră, am plecat tocmai de la această idee: statele membre nu sunt la fel, nu suntem la fel ca Olanda, avem nevoie de alte resurse pentru a trece peste perioada de iarnă și avem alte realități în România în comparație cu Franța, Spania sau Olanda.

Când strategia forestieră își propune reducerea cantităților de lemn folosite pentru încălzire, cineva trebuie să vină cu alternative, că noi avem milioane de gospodării care se încălzesc cu această resursă și nu poți să elimini de azi pe mâine această resursă” a declarat oficialul pentru B1 TV.