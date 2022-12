Inteligența artificială ar putea cauza probleme Google: ce spune creatorul Gmail

Omul din spatele motto-ului „nu fi rău” are câteva îngrijorări cu privire la ChatGPT. Creatorul Gmail a făcut o predicție: noul chatbot ChatGPT va perturba complet afacerea Google, în decurs de un an sau doi, eliminând pagina cu rezultatele motorului de căutare în acest proces.

Până acum, probabil că ai întâlnit o serie de creații de la ChatGPT: un chatbot bazat pe inteligență artificială (AI) care poate face totul, de la a rescrie „Baby Got Back” în stilul Poveștilor Canterbury până la simularea propriului chatbot într-un chatbot.

Once upon a time in the land of Canterbury A lady fair with a behind so hearty Walked in the room with a waist so small And a round thing in front of us all … pic.twitter.com/D8Yqi7LbQp

Open AI chatbot prompt: „Rewrite Baby Got Back in the Style of the Canterbury Tales.”

Chatbot-ul, deschis publicului săptămâna trecută, este surprinzător de bun. Chiar dacă încă nu a convins pe nimeni că este sensibil – spre deosebire de IA de la Google – a fost suficient de bun pentru a convinge un profesor de istorie și tehnologie că studentul lor a fost atent la un seminar. Botul are o serie de utilizări, inclusiv scrierea codului utilizabil și căutarea erorilor în codul creat de oameni amatori.

It’s happened. I was doing my seminar today on Turing’s ‘Computing machinery and intelligence’. I asked the student to respond to one of Turing’s objections. The student put the question to #chatGPT and gave it as his own. It was a perfectly good answer.

Ceea ce l-a impresionat pe Paul Buchheit, inginerul din spatele Gmail și al motto-ului Google „nu fi rău” acum eliminat, este calitatea răspunsurilor la întrebările adresate acestuia, în comparație cu rezultatele pe care le obții pentru aceeași interogare de la Google.

Chatbot-ul folosește ceva numit „învățare prin consolidare din feedbackul uman”, pentru a realiza impresionanta procesare a limbajului natural pe care o face.

Google may be only a year or two away from total disruption. AI will eliminate the Search Engine Result Page, which is where they make most of their money.

Even if they catch up on AI, they can’t fully deploy it without destroying the most valuable part of their business! https://t.co/jtq25LXdkj

— Paul Buchheit (@paultoo) December 1, 2022