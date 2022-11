Google Play Games este acum disponibil pe PC: te joci cu mouse-ul și tastatura

Google Play Games a ajuns pe PC în mai multe țări, inclusiv în SUA, Canada, Mexic, Brazilia, Indonezia, Filipine, Malaezia și Singapore.

Aplicația, care este disponibilă în versiune beta, îți permite să joci o selecție de jocuri Android pe computer cu un mouse și tastatură. Google a început să testeze aplicația în Hong Kong, Coreea de Sud și Taiwan în ianuarie (și mai târziu în Australia și Thailanda), după ce a promis la finalul anului trecut că Google Play Games va veni pe PC în 2022.

Când ajunge Google Play Games în România

Pentru a încerca aplicația, Google spune că vei avea nevoie de o platformă cu Windows 10 sau o versiune ulterioară, o unitate SSD cu 10 GB spațiu liber, cel puțin un Intel UHD Graphics 630 sau un GPU comparabil, un procesor cu patru nuclee fizice și 8 GB RAM. Progresul tău se va sincroniza între Android și PC, astfel încât să poți continua jocul pe alt dispozitiv. Așadar, îți poți sincroniza progresul și biblioteca de jocuri pe dispozitive, cu o singură conectare la contul tău Google. Mai exact, poți să începi să joci pe telefon, comuți la computer, apoi poți să preiei din nou telefonul.

Există 85 de titluri pe Jocuri Google Play, după cum notează The Verge, deși Google intenționează să adauge mai multe. Gama include Cookie Run: Kingdom, WWE SuperCard și Just Dance Now. Acestea sunt jocuri oarecum notabile, dar poate vei găsi jocuri mai bune pe Apple Arcade și Netflix.

Aducerea Google Play Games pe Windows este un efort separat de planurile Microsoft de a oferi aplicații Android pe Windows 11 (care include aplicații din Amazon Appstore). În primul rând, Google a creat aplicația Google Play Games.

În concluzie, în următoarele luni, Google Play Games ar trebui să ajungă și în România.

Ca referință, Google este pe cale să primească încă o amendă de nouă cifre, în dolari, după ce a abuzat de unul dintre serviciile sale, poate un pic cam peste limita admisă. Mai exact, agenția antitrust din India a declarat că Google a abuzat de poziția dominantă a Magazinului Play. Autoritatea de reglementare a spus Google trebuie să plătească 9,36 miliarde de rupii, adică 113,5 milioane de dolari, și să permită dezvoltatorilor Google Play să folosească sisteme de plată alternative.