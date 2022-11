Industria jocurilor nu este lipsită de controverse: ce s-a întâmplat cu jocul Superman

În cele din urmă a fost eliminat după două săptămâni de plângeri.

Un demo atrăgător pentru un presupus joc Superman, realizat în Unreal Engine 5 și difuzat pe scară largă online la începutul acestui an, a fost luat și vândut pe Steam ca un joc de 11 USD.

Demo-ul original intitulat A Superman Style Flight Experience (UE5) a fost creat de Tyson Butler-Boschma de la Toybox Games, utilizând City Sample din The Matrix Awakens de la Epic Games ca un sandbox pentru zborul cu supereroi. În aprilie, Butler-Boschma a făcut disponibil gratuit demo-ul care poate fi jucat prin itch.io, dar, din păcate, lucrurile încep să meargă prost de aici.

La începutul lunii noiembrie, Butler-Boschma a fost alertat de faptul că o entitate care se numește Hero Game Studios i-a luat demo – un proiect pe care l-a creat „pentru distracție pentru a arăta ce se poate face” în Unreal Engine 5 – și a început să-l vândă pe Steam sub numele Heroes City Superman Edition cu un preț cerut de 10,99 USD.

Inițial, Butler-Boschma și-a îndemnat adepții să raporteze jocul pe Steam. Mai târziu, însă, pe măsură ce Heroes City Superman Edition a continuat să fie vândut, în ciuda eforturilor sale, el a apelat la forumurile de discuții Steam pentru a-i avertiza pe potențialii cumpărători – după care Hero Game Studios l-a interzis sub pretextul „discursului de ură”.

Următorul pas al lui Butler-Boschma a fost să achiziționeze o copie a Heroes City Superman Edition pentru a lăsa o recenzie Steam în care să-și poată împărtăși povestea mai detaliat. „Am făcut chiar eu această demonstrație cu luni în urmă ca o dovadă a conceptului, folosind în mare parte active gratuite”, a scris el, „și mai multe videoclipuri și recenzii YouTube vor confirma acest lucru și am fost întotdeauna deschis și sincer în privința asta”.

„Pentru a fi în siguranță, am cumpărat acest joc… jocul meu, pentru a confirma absolut că a fost proiectul meu”, a continuat el, „și am confirmat acest lucru chiar acum când l-am jucat și am găsit nivelul de deschidere pe care l-am creat de la zero CU UN MESAJ DE LA MINE, care explică jucătorilor cum funcționează demonstrația simplă și oferă două uși prin care să treci.”

„Moralitatea este cea mai mare problemă aici”, a adăugat Butler-Boschma. „Dacă l-ar fi pus gratuit pe Steam, nu mi-ar fi păsat, dar ei îl vând, fac pretenții sălbatice, iau banii oamenilor, folosesc minciuni pure și îmi târăsc numele prin noroi în acest proces.”

Totul pentru bani

Hero Game Studios a răspuns la recenzie, insistând că „jocul nostru nu este furat” și susținând că Butler-Boschma a fost „unul dintre foștii dezvoltatori ai echipei noastre de utilizatori [care a plecat] cu mult timp în urmă. Dar acum susține că întregul proiect îi aparține lui, dar acest lucru este complet fals. Drepturile jocului și procesul de dezvoltare ne aparțin în întregime. Motivul pentru care a făcut acest lucru este că vânzările au crescut destul de rapid. El crede că poate câștiga bani din asta.”

În timp ce afirmațiile lui Hero Game Studios păreau dubioase pe baza cronologiei evenimentelor, asta nu l-a împiedicat să-l urmărească pe Butler-Boschma în continuare, ajungând până la a lansa o revendicare a drepturilor de autor asupra unui videoclip pe YouTube pe care l-a făcut în aprilie pentru a-și prezenta jocul.

„În acest moment mă atacă și mă hărțuiesc direct și nu mă simt în siguranță dacă îmi ofer informațiile personale pentru o revendicare”, a scris un Butler-Boschma exasperat pe Twitter. „Sunt într-o pierdere totală în acest moment… Steam nu a făcut nimic și acum simt că la fel se va întâmpla cu Youtube…”.

Din fericire, după două săptămâni și numai după ce incidentul a început să câștige amploare în principalele canale de știri, în sfârșit s-au făcut progrese.

Revendicarea drepturilor de autor asupra videoclipului de pe YouTube al lui Butler-Boschma a fost rezolvată, iar Valve a retras, în cele din urmă, Heroes City Superman Edition de la vânzare – deși rămân întrebări despre cum a reușit să treacă prin procesul de trimitere al platformei, în primul rând.