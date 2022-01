Industria de jocuri pe telefon, record la încasări: care e cel mai profitabil

Oamenii se joacă pe telefon. Și asta se vede în încasări. Iată care sunt jocurile pe telefon cele mai populare.

Opt jocuri mobile au generat mai mult de un miliard de dolari în venituri la nivel global din App Store și Google Play în 2021, conform datelelor Sensor Tower Store Intelligence.

În total, aceste opt jocuri au avut venituri de 13,5 miliarde de dolari.

Jocurile pe telefon cu mai mult de un miliard în încasări

Jocurile PUBG Mobile și Honor of Kings au generat cele mai mari venituri la nivel mondial. Fiecare a acumulat câte 2,8 miliarde de dolari până în luna decembrie a anului trecut, în creștere cu 9% și, respectiv, 14,7% de la an la an.

Genshin Impact se situează pe locul al treilea. Jocul pentru telefon a obținut venituri de 1,8 miliarde de dolari în 2021. Lansat pe 28 septembrie 2020, editorul miHoYo a continuat să ofere jocului o multitudine de actualizări, adăugând în mod regulat noi insule, personaje și caracteristici pentru a menține jucătorii implicați.

Lansarea versiunii 2.1 din septembrie anul trecut a arătat cât de eficiente pot fi aceste actualizări. Lansarea sa a declanșat o creștere de cinci ori a cheltuielilor jucătorilor de la o săptămână la alta. Până în prezent, Genshin Impact a generat 2,4 miliarde de dolari la nivel mondial din App Store și Google Play.

Pe lângă cele trei jocuri pentru telefon menționate, au mai câștigat peste un miliard de dolari Genshin Impact (1,8 miliarde de dolari), Roblox (1,3 miliarde de dolari), Coin Master (1,3 miliarde de dolari), Pokemon Go (1,2 miliarde de dolari), Candy Crush Saga (1,2 miliarde de dolari) și Garena Free Fire (1,1 miliarde de dolari).

Specialiștii preconizează că cheltuielile pentru jocurile mobile vor ajunge la 89,6 miliarde de dolari la nivel mondial în App Store și Google Play până la sfârșitul anului 2021, o creștere de 12,6% față de anul precedent.

Creșterea veniturilor a fost alimentată de titluri atât noi, cât și vechi.