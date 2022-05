Încă o navă militară rusă a luat foc în Marea Neagră. Anunțul făcut de autoritățile ucrainene

Rusia suferă pierderi pe toate planurile. O nouă navă rusească, „Vsevolod Bobrov”, care era remorcată la Sevastopol, din zona Insulei Șerpilor, a izbucnit în flăcări. Anunțul a fost făcut de Serhii Bratchuk, purtător de cuvânt al Administrației militare regionale Odesa.

Zona Insulei Șerpilor este noul teren în care rușii și ucrainenii dau cele mai mari confruntări între forțele ruse și cele ucrainene, ambele părți anunțând că au provocat pagube adversarului.

Un jurnalist cunoscut a anunțat că incendiul a fost cauzat de racheta ucraineană „Neptun”, care a lovit nava. Vsevolod Bobrov transporta întăriri pe insula Zmeiny, inclusiv sisteme de rachete antiaeriene.

Russia lost another ship in the Black Sea.

According to my sources, the ship was hit and a fire broke out.

It is brand new auxiliary ship of project 23120 Vsevolod Bobrov#UkraineUnderAttaсk pic.twitter.com/m28vAAra8a

