Implicarea NATO în războiul din Ucraina va declanșa al Treilea Război Mondial, spune președintele Consiliului European

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a notat că Uniunea Europeană face tot posibilul pentru a nu agrava conflictul. ”Rusia este o putere nucleară și suntem foarte conștienți că, dacă acest conflict se va transforma într-un conflict al NATO împotriva Rusiei, atunci vom avea al treilea război mondial”, a spus Michel, într-un interviu pentru El Pais.

Rusia a hotărât să invadeze Ucraina la data de 24 februarie, iar conflictul dintre două țări nu pare să ajungă la vreun final, deoarece negocierile de până acum nu au adus niciun rezultat.

Occidentul a condamnat acțiunile Rusiei și a impus sancțiuni drastice Moscovei și oligarhilor săi, iar Uniunea Europeană și NATO încearcă să ajute Ucraina din punct de vedere militar și umanitar.

Pe măsură ce discuțiile de pace dintre Moscova și Kiev încep în această dimineață, înalți oficiali ucraineni au subliniat forma pe care o iau negocierile. Ihor Zhovkva, care este șef adjunct al biroului președintelui Zelenski, a declarat pentru BBC că consideră că poziția Moscovei este mai constructivă acum decât a fost anterior.

În comentarii separate postate pe Twitter, negociatorul ucrainean Mykhailo Podolyak spune că a patra rundă de discuții se va concentra pe stabilirea încetării a focului, retragerea trupelor ruse și garanții de securitate pentru Ucraina.

Podolyak a repetat poziția Ucrainei conform căreia negociatorii săi vor refuza să înceapă să discute despre forma relațiilor viitoare cu Rusia până când Moscova va fi de acord mai întâi cu o încetare imediată a focului.

Negotiations. 4th round. On peace, ceasefire, immediate withdrawal of troops & security guarantees. Hard discussion. Although Russia realizes the nonsense of its aggressive actions, it still has a delusion that 19 days of violence against 🇺🇦 peaceful cities is the right strategy pic.twitter.com/BhFLgBSKiu

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022