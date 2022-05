Imaginile disperării în Shanghai. Oamenii încearcă să „evadeze” dintr-un bloc-turn cu o scară improvizată

Situația din Shanghai este strigătoare la cer. Oficialii metropolei vor restricționa și mai mult, în următoarele zile, accesul la alimente și spitale, fiind cea mai severă fază a carantinei sale extinse de până acum. Au voie să meargă la unitatea de primiri urgențe doar cazurile grave, care trebuie mai întâi aprobate. Vecinii persoanelor depistate pozitiv cu noul coronavirus și alții care locuiesc în apropiere sunt forțați să stea în centre de carantină. De disperare, oamenii își riscă viața, pentru a evada din locuințe.

Shanghai se află acum la a șaptea săptămână de restricții draconice. Deși cazurile au scăzut semnificativ, autoritățile nu au reușit încă să atingă ținta a ceea ce ei numesc „zero COVID”. Milioane de persoane încă sunt închise în case din cauza măsurilor pe care unii le consideră exagerate. Frustrarea oamenilor a atins cote maxime și din ce în ce mai des au loc altercații cu autoritățile. Oamenii legii îi imobilizează pe cetățeni pe stradă și intră cu forța în case, pentru a-i duce în centre de carantină.

De o lună și jumătate, din metropola Shanghai vin imagini ale disperării. Oamenii închiși în propriile locuințe țipă de la ferestre după mâncare. Zeci de scene șocante circulă pe rețelele sociale, cărora cenzura nu le mai face față. Într-un astfel de videoclip, locuitorii dintr-un bloc-turn încearcă să „evadeze” periculos, coborând de la etajele superioare cu ajutorul unei scări din frânghie.

În mediul online au apărut și imagini șocante cu dezinfecția extremă în casele de unde oamenii au fost luați, după ce au fost testați pozitiv. Utilizarea pe scară largă a acestei măsuri a fost o tactică cheie folosită de autorități. Cenzorii de stat au acționat rapid pentru a elimina întrebările cu privire la legalitatea dezinfectării. De asemenea, au șters comentariile legate de carantinarea persoanelor testate negativ la coronavirus.

În unele cazuri, rezidenții mutați în centre de izolare au fost rugați să lase o cheie de la casă, astfel încât oficialii să poată intra și dezinfecta spațiul. Unele persoane se întreabă dacă această mișcare este „legală”.

Anterior, un profesor de drept constituțional din Shanghai a postat o scrisoare online în care afirmă că forțarea rezidenților în centrele de carantină necesita aprobarea Consiliului de Stat sau noi legi adoptate. Postarea sa a fost rapid ștearsă.

Măsurile înăsprite vin la doar câteva zile după ce președintele Chinei, Xi Jinping, și-a reiterat angajamentul față de controversata strategie „zero-Covid”. La începutul acestei săptămâni, înalți oficiali chinezi din domeniul sănătății au afirmat că blocarea va permite vaccinarea mai multor oameni. Însă, șeful Organizației Mondiale a Sănătății a numit obiectivul Chinei nesustenabil.

