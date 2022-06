Imagini din Satelit. Ce au făcut rușii cu Insula Șerpilor. Fotografiile dezvăluie totul

Fotografiile din satelit arată că armata rusă fortifică masiv Insula Șerpilor, care este crucială pentru Moscova în controlul rutelor de transport maritim din Marea Neagră.

Forțele rusești își consolidează poziția pe Insula Șerpilor, care este importantă din punct de vedere strategic pentru controlul rutelor de transport maritim din Marea Neagră.

Acolo au fost capturate sisteme antirachetă, tranșee și depozite de combustibil, potrivit unor imagini din satelit realizate la 14 iunie și publicate de un specialist britanic în recunoaștere aeriană pe contul său de Twitter.

Una dintre imagini a fost realizată de „Planet”, un sistem de peste 200 de sateliți de observație, care fotografiază zilnic Pământul.

🔵 – Revetments/Dug in areas, Camo netting 🔴 – Vehicles – A.D, Radar, Fuel, etc ⚪️ – Helicopter crash site – Early May 2022 pic.twitter.com/exk5xirlL4

Multiple Russian air defense, fuel trucks, radar systems and also a control centre now on the island.

Analizând fotografia insulei șerpilor, un fost parașutist al Forțelor Aeriene Regale Britanice și specialist în recunoaștere aeriană a identificat diferitele instalații construite sau aduse de ruși pe insulă.

Printre acestea se numără tranșee, poziții de apărare de coastă, vehicule, instalații radar, depozite de combustibil și camuflaj militar.

Approximately 17+ vehicles now on Snake Island



Potrivit administratorului contului OSINT-88, în prezent, pe Insula Șarpelui se află peste 17 vehicule și sisteme de apărare aeriană rusești.

Insula Șerpilor a căzut în fața Rusiei în prima zi a invaziei. Insula Șerpilor are o importanță strategică, deoarece o bază militară consolidată acolo ar domina o zonă de sute de kilometri.

Satellite Image – Snake Island – (13/6/22)

There appears to be more Russian Air Defence systems on the island, Also more vehicles visible.

