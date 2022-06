Imagini cu dezastrul feroviar din Germania. 60 de oameni au fost răniți și 3 au murit, după ce un tren a deraiat

Tragedie în Germania. Un accident feroviar grav a avut loc, vineri, în regiunea Garmisch-Partenkirchen din Bavaria. Cel puțin trei oameni și-au pierdut viața și 60 de persoane au fost grav rănite, după ce au tren a deraiat și mai multe vagoane au sărit de pe linia de cale ferată. Imaginile de la fața locului sunt dramatice.

Un tren regional a deraiat în sudul Germaniei, ucigând cel puțin trei persoane, potrivit oficialilor locali. Un purtător de cuvânt al poliției a declarat că trenul cu destinația München era destul de plin la momentul accidentului din Burgrain, la nord de Garmisch-Partenkirchen, o stațiune de schi din Bavaria, care este populară pentru drumeții.

Accidentul feroviar s-a petrecut în Bavaria, în apropiere de orașul Burgrain, lângă stațiunea Garmisch-Partenkirchen. Un purtător de cuvânt al poliției a declarat că în tren se aflau mulți pasageri. Fotografiile publicate de presa locală arată că mai multe vagoane au deraiat și s-au rostogolit parțial pe un terasament. Potrivit ultimelor informații, trei persoane au muri și mai multe au fost rănite. Cauzele accidentului sunt deocamdată necunoscute.

Cel puţin trei oameni au murit şi circa 60 de călători au fost răniţi, vineri, în urma unui accident feroviar în Bavaria (sudul Germaniei). Un tren regional a deraiat în regiunea Garmisch-Partenkirchen. 16 dintre victime au suferit traumatisme grave, a declarat un purtător de cuvânt al biroului districtual Garmisch-Partenkirchen.

Mai multe vagoane s-au răsturnat și s-au rostogolit parțial pe un terasament la nord de stațiunea de schi Garmisch-Partenkirchen (Bavaria), scrie ziarul regional Muenchener Merkur. Trenul, care se deplasa către Munchen, era aglomerat în momentul accidentului, a precizat poliția. În interior se aflau mai mulţi elevi. O operațiune de salvare este în desfășurare la fața locului. Circulația trenurilor pe ruta pe care s-a produs tragedia a fost suspendată.

NEW: Police say multiple people are injured following a train derailment in Garmisch-Partenkirchen, Germany. pic.twitter.com/DfwGG7zmAg

— Alex Salvi (@alexsalvinews) June 3, 2022