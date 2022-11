Ikea nu vrea să apară în jocuri video: ce i-au cerut unui dezvoltator de jocuri indie

The Store Is Closed este un joc de supraviețuire co-op care se desfășoară într-un magazin de mobilă.

Într-o mișcare neașteptată, gigantul de mobilă Ikea a trimis unui dezvoltator indie solo o scrisoare de încetare și renunțare, cerându-i să facă modificări jocului său de groază de supraviețuire nelansat, plasat într-un magazin de mobilă asemănător Ikea. Avocații care reprezintă Ikea susțin că jocul comite o încălcare a mărcii comerciale, deoarece unele instituții de presă au făcut comparații între marca lor oficială și joc. Firma suedeză i-a oferit dezvoltatorului Jacob Shaw doar zece zile pentru a „schimba jocul și a elimina toate indiciile asociate cu celebrele magazine Ikea”.

The Store Is Closed este un joc de supraviețuire cooperativ nelansat, care se află chiar în ultima săptămână a unei campanii Kickstarter de succes care a strâns puțin peste 49.000 USD. Creat de un singur dezvoltator, sub numele de studio Ziggy, jocul se descrie ca „a fi plasat într-un magazin infinit de mobilă”.

„Va trebui să construiți arme și să construiți fortificații pentru a supraviețui nopții”, continuă informația. „Explorați laboratoarele subterane SCP și construiți turnuri spre cer pentru a găsi o cale de ieșire.” Știi, ca într-un Ikea adevărat? În mod esențial, nicăieri în materialele promoționale ale jocului, pe Steam, în timpul campaniei sale Kickstarter — nicăieri — nu a fost rostit vreodată cuvântul „Ikea”.

Cu toate acestea, în ciuda acestui fapt și în ciuda faptului că jocul nu este pus în vânzare nicăieri, avocații Ikea din New York, Fross Zelnick, i-au scris lui Shaw cerându-i să schimbe complet orice în joc care le-ar putea aminti oamenilor de marca lor.

Ikea nu se joacă

„Clientul nostru a aflat că dezvoltați un joc video, „The Store Is Closed”, explică scrisoarea juridică, „care folosește, fără autorizația clientului nostru, indicii asociate cu celebrele magazine IKEA”.

Avocații îi spun apoi dezvoltatorului: „Desigur, puteți crea cu ușurință un joc video într-un magazin de mobilă care nu arată ca un magazin IKEA”. Presupușii experți în dezvoltarea jocului explică în continuare: „Puteți face cu ușurință modificări în jocul dvs. pentru a evita aceste probleme, mai ales că nu intenționați să lansați jocul până în 2024”.

Apoi îl informează imediat pe Shaw că are la dispoziție „zece zile lucrătoare de la data acestei scrisori” pentru a face toate aceste modificări, eliminând toate „indiciile” pretinse.

Ikea este o companie care a înregistrat venituri de 25,4 miliarde de dolari anul trecut, iar Jacob Shaw este un tip din Marea Britanie care a încercat să strângă 10.000 de lire sterline (11.575 de dolari) pe Kickstarter, așa că Shaw spune că nu are de ales decât să se conformeze. În timp ce caută consiliere juridică, este sigur că va trebui să capituleze, având în vedere costurile implicate de contestarea a ceva.

„Urmeaza să-mi petrec ultima săptămână a Kickstarterului pregătind o actualizare pentru toți noii testeri alfa”, a spus Shaw. „Dar acum trebuie să reînnoiesc cu disperare întregul aspect al jocului, ca să nu fiu dat în judecată.”

În mod clar, proprietarii mărcilor comerciale au un imperativ legal de a le proteja, ca nu cumva le pierdeți și marca lor devine recunoscută ca generică. Probabil că aceasta face parte din motivația Ikea aici, oricât de exagerat ar părea oricui nu este familiarizat cu legea mărcilor.