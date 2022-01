Idei de vacanță, pe bani puțini. Top 5 destinații europene IEFTINE, chiar și în 2022

În ultimii aproape doi ani, criza sanitară globală ne-a determinat să ne schimbăm, din multe punct de vedere, atât comportamentul, cât și prioritățile. Mulți dintre noi am renunțat la anumite obiceiuri, inclusiv la acela privind călătoriile, dar anul acesta avem șansa să ne bucurăm din nou de ele.

Deși evoluția pandemiei continuă să pună mare presiune pe sistemele medicale ale lumii, datorită accesului la vaccinul anti-Covid, oamenilor li se deschid din nou oportunitățile de călătorie.

Doar că, mai apare o mică problemă. Este vorba despre faptul că, în ultimele luni, criza sanitară nu ne-a afectat doar sănătatea, ci și finanțele. Mulți oameni au rămas fără loc de muncă sau s-au trezit în situația de a munci pe un venit mai mic. Chiar și în astfel de situații, meriți o vacanță care să te ajute să-ți pui ordine în gânduri și să te relaxezi, înainte de o nouă provocare a vieții.

Prin urmare, iată un top al celor mai ieftine destinații europene.

Unde poți merge în vacanță prin Europa, cu bani puțini

Conform unei analize Vola.ro, Napoli este cea mai ieftina destinatie pentru biletele de avion cu plecare din Bucuresti.

Pretul biletului de avion pentru un zbor Bucuresti – Napoli incepe de la 18 euro in luna martie. Pentru o calatorie in weekend, pretul ajunge la 37 euro pentru zborul dus-intos. Romanii aleg Napoli ca punct de plecare pentru a explora insula Capri si intreaga coasta Amalfitana.

Pe locul al doilea în acest clasament regăsim Londra. Pentru această destinație mult iubită de români, un bilet de avion pentru perioada urmatoare incepand de la 20 euro / dus-intors sau 40 euro daca ne raportam exclusiv la o perioada de weekend.

Clasamentul e completat de îndrăgita Roma. Biletele de avion spre Roma se mentin sub 30 euro indiferent daca optam pentru calatorii in weekend sau in timpul saptamanii .

Putem opta și pentru Madrid sau Barcelona, unde biletele pleacă de la 34 de euro, dar și pentru Paris. Biletele spre Paris incep de la 44 euro / zborul dus-intors cu o companie low cost si de la 109 euro cu o companie de linie. Indiferent de optiunea de zbor, Parisul este o destinatie extrem de cautata in timpul primaverii.