Ideea continuării Harry Potter nu este pentru toate vârstele: proiectul lui Lord Voldemort

Starul din Harry Potter, Ralph Fiennes, ne împărtășește conceptul său destul de unic pentru un spin-off Wizarding World care s-ar concentra pe personajul său, Lord Voldemort.

Ralph Fiennes ne împărtășește conceptul său destul de unic pentru un spin-off Harry Potter Voldemort. După ce au încântat publicul de mai bine de 20 de ani, filmele Harry Potter nu numai că și-au propulsat tinerele vedete la faimă majoră, dar au și stabilit serialul drept una dintre cele mai îndrăgite francize din cinematografie din toate timpurile. Lansat pentru prima dată în 2001, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone a prezentat publicului lui Daniel Radcliffe, băiatul care a trăit, și destinul său de a se confrunta într-o zi cu întunecatul Lord Voldemort, care îl lăsase orfan când era copil.

În ciuda faptului că a apărut în mai multe roluri remarcabile de-a lungul carierei sale, Fiennes, pentru unii, este cel mai bine cunoscut pentru rolul său de Lord Voldemort în filmele Harry Potter. După ce a apărut pentru prima dată ca răufăcător terifiant în Harry Potter and the Goblet of Fire din 2005, Fiennes a jucat personajul cu success în restul seriei. Cu mai bine de zece ani în urmă, serialul Harry Potter a ajuns la concluzia epică: publicul a cerut de multă vreme o renaștere a mult iubitului serial, Fiennes discutând anterior despre dorința lui de a-l juca din nou pe Voldemort, împărtășind că are o afecțiune pentru personaj.

Proiectul lui Lord Voldemort din Harry Potter

Într-un interviu recent cu The List pentru a discuta despre ultimul său proiect The Forgiven cu co-starul Jessica Chastain, Fiennes discută încă o dată despre revenirea la rolul lui Lord Voldemort. Când a fost întrebat direct dacă va juca din nou personajul, el oferă conceptul său, însă nu pentru toate vârstele, pentru un spin-off Voldemort, care s-ar concentra pe relația răufăcătorului cu noua lui soție. Actorul oferă apoi câteva idei interesante despre modul în care magia ar juca un rol în relația cuplului. Poți să citești mai jos discuția lui Fiennes și Chastain.

“Fiennes: Cred că Voldemort ar trebui să reapară și ar trebui să existe Mireasa lui Voldemort, interpretată de Jessica Chastain. Chastain: Bine. Dar atunci ar fi o căsătorie împlinită? Fiennes: Cred că ar fi. Ar fi foarte complicat. Ar fi o obsesie. S-ar urî unul pe altul. Apoi ar fi împreună, cu vrăji incredibile. Ei ar face sex uimitor și apoi ar avea despărțirile lor traumatizante. Și-ar folosi magia pentru a se manipula reciproc și a se îndrăgosti unul de celălalt. Chastain: Sună foarte interesant. Probabil că nu este potrivit pentru copii, dar cui îi pasă? Fiennes: Cui îi pasă? Corect.”

Ideea unică a lui Fiennes îl pune pe Voldemort în prim-plan și oferă o privire diferită asupra personajului. Fiind antagonistul cheie din filmele Harry Potter, Voldemort a devenit de atunci oarecum un element de bază al culturii pop, datorită aspectului său ciudat, scheletic, ceea ce îl face unul dintre personajele cele mai recunoscute din franciză.