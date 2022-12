ÎCCJ a anulat decizia CSM de excludere a lui Cristi Danileţ din magistratură. De ce judecătorul nu se poate întoarce la muncă

Un complet de cinci judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anulat decizia Consiliului Superior al Magistraturii din decembrie 2021 prin care judecătorul Cristi Danileţ a fost exclus din magistratură pentru postări pe TikTok. Cu toate acestea, judecătorul mai are două decizii de excludere din magistratură din partea CSM şi nu se poate întoarce la muncă.

Victorie pentru Cristi Danileţ la ÎCCJ

ÎCCJ a decis ca Danileţ să fie sancţionat doar cu „avertisment”. Potrivit instanței supreme, judecătorii săi au admis „recursul declarat de domnul judecător Danileţ Vasilică-Cristi împotriva Hotărârii nr. 28J din 13 decembrie 2021, pronunţată de Secţia pentru judecători în materie disciplinară a CSM în dosarul nr. 25/J/2021. Casează în parte Hotărârea nr. 28J din 13 decembrie 2021, pronunţată de Secţia pentru judecători în materie disciplinară a CSM în dosarul nr. 25/J/2021”. Decizia Înaltei Curţi de Casație și Justiție este definitivă.

„În baza art. 100 lit. a) din Legea nr. 303/2004, aplică domnului Danileţ Cristi Vasilică – judecător la Tribunalul Cluj – sancţiunea disciplinară constând în avertisment pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a) din aceeaşi lege. Menţine celelalte dispoziţii ale hotărârii atacate. Definitivă”, mai spune instanța de judecată.

De ce a fost dat afară din magistratură

Cristi Danileţ rămâne cu două decizii de excludere din magistratură din partea CSM. În luna mai, secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii l-a exclus iar din magistratură pentru „abateri disciplinare, constând în apartenenţa la o formaţiune politică şi desfăşurarea de activităţi publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuţiilor de serviciu”. Ulterior, acesta a fost dat afară pentru a treia oară din magistratură de către Secția pentru judecători a CSM în materie disciplinară, „pentru exercitarea funcției cu gravă neglijență”.

Reacție după anularea deciziei CSM

Danileţ a reacţionat, într-o postare pe social media, după decizia definitivă a ÎCCJ, unde susține că a fost suspendat din funcţie imediat după decizia CSM de anul trecut: „adică mi s-au luat dosarele penale (astfel că judecata a fost reluată de la zero de alți judecători), am fost oprit să mai merg la serviciu și am fost lăsat fără niciun fel de venituri (deși am o mamă și o fiică în întreținere). Noroc cu bunii mei colegi care au făcut, lunar, chetă ca să mă pot descurca”.

Judecătorul se plânge că nu poate reveni la serviciu, „pentru că, între timp, CSM a mai dat două sancțiuni împotriva mea, tot cu excludere și tot cu suspendare pe parcursul soluționării recursului. Urmează recursurile și acolo, după ce CSM mi-a comunicat cu mare întârziere motivarea soluțiilor”.